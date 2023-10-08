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8 октября 2023, 10:14 Читати українською

Новая Toyota Yaris превратилась в старый Jaguar 1959 года (фото)

Японская компания Mitsuoka Motors, выпускающая автомобили, стилизованные под британскую классику 1980−1990-х годов, принимает заявки на очередную новинку — Viewt четвертого поколения. Новая малолитражка с приставкой Story в названии построена на основе актуальной Toyota Yaris, пишет «Автоцентр».

Японская компания Mitsuoka Motors, выпускающая автомобили, стилизованные под британскую классику 1980−1990-х годов, принимает заявки на очередную новинку — Viewt четвертого поколения.

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Подробности

Официальная премьера Viewt Story состоялась в феврале этого года, но старт продаж был объявлен только 22 сентября, в день 55-летия компании. Практически все кузовные панели у автомобиля оригинальны, изготовлены из композитов методом литья под давлением. При этом капот стальной штампованный.

Некоторые элементы «донорской» Toyota Yaris сохранились только на корме.

Оформлением передней части кузова Mitsuoka Viewt Story напоминает Jaguar Mk II 1959 года. Каплеобразная хромированная решетка радиатора с вертикальными ребрами окружена набором круглой оптики: главные фары, противотуманки и указатели поворотов.

Ниже — массивные хромированные канты, имитирующие классические бамперы швеллерного типа. Такие же канты украшают корму автомобиля. Стандартные задние блоки фонарей Yaris заменены кругляшками, встроенными через переходники.

Салон «донорской» Toyota и техника остались нетронутыми. Viewt Story предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,5 литра, а также с гибридной силовой установкой на базе большего двигателя. Базовый 1,0-литровый мотор на 69 л. сгенерированный с вариатором и передним приводом. 1,5-литровый мотор мощностью 120 л. работает в связке с шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Гибридная силовая установка на 91 л. состоит из 1,5-литрового агрегата, электродвигателя и вариатора. Привод — передний или полный. Во втором случае на задней оси установлен отдельный электродвигатель.
В Японии Mitsuoka Viewt Story стоит от 20660 долларов. Автомобили производят только по предварительным заказам. К концу этого года планируется собрать 40 экземпляров. В дальнейшем годовой объем производства составит 180 единиц.
Источник: Минфин
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