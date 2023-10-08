Новая Toyota Yaris превратилась в старый Jaguar 1959 года (фото)

Оформлением передней части кузова Mitsuoka Viewt Story напоминает Jaguar Mk II 1959 года. Каплеобразная хромированная решетка радиатора с вертикальными ребрами окружена набором круглой оптики: главные фары, противотуманки и указатели поворотов.

Ниже — массивные хромированные канты, имитирующие классические бамперы швеллерного типа. Такие же канты украшают корму автомобиля. Стандартные задние блоки фонарей Yaris заменены кругляшками, встроенными через переходники.

Салон «донорской» Toyota и техника остались нетронутыми. Viewt Story предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,5 литра, а также с гибридной силовой установкой на базе большего двигателя. Базовый 1,0-литровый мотор на 69 л. сгенерированный с вариатором и передним приводом. 1,5-литровый мотор мощностью 120 л. работает в связке с шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом.

Гибридная силовая установка на 91 л. состоит из 1,5-литрового агрегата, электродвигателя и вариатора. Привод — передний или полный. Во втором случае на задней оси установлен отдельный электродвигатель.