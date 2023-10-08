Японская компания Mitsuoka Motors, выпускающая автомобили, стилизованные под британскую классику 1980−1990-х годов, принимает заявки на очередную новинку — Viewt четвертого поколения. Новая малолитражка с приставкой Story в названии построена на основе актуальной Toyota Yaris, пишет «Автоцентр».
Новая Toyota Yaris превратилась в старый Jaguar 1959 года (фото)
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Подробности
Официальная премьера Viewt Story состоялась в феврале этого года, но старт продаж был объявлен только 22 сентября, в день 55-летия компании. Практически все кузовные панели у автомобиля оригинальны, изготовлены из композитов методом литья под давлением. При этом капот стальной штампованный.
Некоторые элементы «донорской» Toyota Yaris сохранились только на корме.
Оформлением передней части кузова Mitsuoka Viewt Story напоминает Jaguar Mk II 1959 года. Каплеобразная хромированная решетка радиатора с вертикальными ребрами окружена набором круглой оптики: главные фары, противотуманки и указатели поворотов.
Ниже — массивные хромированные канты, имитирующие классические бамперы швеллерного типа. Такие же канты украшают корму автомобиля. Стандартные задние блоки фонарей Yaris заменены кругляшками, встроенными через переходники.
Салон «донорской» Toyota и техника остались нетронутыми. Viewt Story предложат с бензиновыми двигателями объемом 1,0 и 1,5 литра, а также с гибридной силовой установкой на базе большего двигателя. Базовый 1,0-литровый мотор на 69 л. сгенерированный с вариатором и передним приводом. 1,5-литровый мотор мощностью 120 л. работает в связке с шестиступенчатой механической коробкой и передним приводом.
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