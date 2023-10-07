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7 октября 2023, 14:08 Читати українською

Нидерланды выделили Украине 102 миллиона евро. На что пойдут средства

Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро. Деньги, в частности, будут направлены на реформы и подготовку нашей страны к зиме. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

Нидерланды выделяют новый пакет помощи Украине на 102 миллиона евро.
Фото: pixabay.com

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Куда направят средства

Как отметили в ведомстве, 60 млн евро из этого пакета будут направлены в поддержку нидерландских компаний, которые хотят помочь в восстановлении Украины. Деньги возместят страховку экспортных кредитов на платежные риски инвестиций и сделок в стране.

При этом еще 30 млн евро потратят на закупку газа и поставку деталей для электросетей, чтобы помочь Украине подготовиться к зиме и возможным российским ударам.

Остальные 12 млн евро будут направлены на поддержку деоккупированных территорий и в Международный валютный фонд, который помогает нашей стране внедрять реформы.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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