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7 октября 2023, 13:11 Читати українською

Ledger сокращает 12% сотрудников, Komainu получила лицензию в Великобритании: что нового на крипторынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Производитель аппаратных кошельков Ledger сокращает 12% сотрудников из-за криптозимы

Компания Ledger, производитель аппаратных кошельков для криптовалют, сокращает 12% своего персонала. Об этом сообщил генеральный директор Pascal Gauthier.

«Макроэкономические противодействия ограничивают нашу способность генерировать доходы. В ответ на текущие рыночные условия и деловые реалии, мы должны сократить роли в глобальном бизнесе. К сожалению, это означает, что мы принимаем трудное решение о сокращении 12% персонала в Ledger», — заявил Готье.

По данным LinkedIn, французская компания имеет 734 сотрудников, так что сокращение на 12% означает увольнение примерно 88 человек.

Это происходит всего через несколько месяцев после того, как Ledger объявила о привлечении большей части инвестиций в размере $109 млн на оценке $1,4 млрд.

Криптокастодиан Komainu получил лицензию в Великобритании

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) одобрило регистрацию компании по хранению цифровых активов Komainu. Об этом сообщает Cointelegraph.

Полученная 6 октября лицензия позволяет компании предоставлять услуги криптокастодиана в Соединенном Королевстве, включая управление залоговым обеспечением через платформу Komainu Connect.

«Великобритания остается одним из наиболее важных центров для финансовых технологий и инноваций, которые будут стимулировать конвергенцию традиционных и децентрализованных финансов», — заявил генеральный директор Komainu Николя Бертран.

Компания Komainu основана в 2018 году японским банком Nomura, разработчиком аппаратных кошельков Ledger и инвестиционной компанией CoinShares.

В 2021 году правоохранительные органы Великобритании выбрали Komainu в качестве сервиса для хранения конфискованных криптоактивов.

У FTX был бэкдор для Alameda Research на $65 миллиардов — WSJ

За несколько месяцев до краха FTX группа сотрудников обнаружила в коде биржи бэкдор, который позволял дочерней трейдинговой фирме Alameda Research иметь отрицательный баланс в $65 млрд. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам источников издания, команда сообщила об открытии своему руководству, которое обсудило проблему с одним из помощников основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Бэкдор не устранили, а одного из выразивших обеспокоенность менеджеров уволили.

Предполагается, что в ходе начавшегося судебного процесса над SBF будут обсуждаться преференции для Alameda. В числе обвинений прокуратура утверждает, что экс-глава FTX украл средства клиентов, заказав «специальные функции» в ПО, которые дали возможность трейдинговой фирме использовать биржу как кредитный фонд.

Согласно судебным документам, следствие обнаружило в коде FTX глубоко спрятанную строку, которая давала Alameda возможность иметь отрицательный баланс. Позиции обычного пользователя в такой ситуации ликвидировались автоматически.

Снижение доли Binance в спотовой торговле продолжилось седьмой месяц подряд

Доля криптобиржи Binance в общем объеме спотовой торговли в сентябре упала до 34,3%. Показатель снижается седьмой месяц подряд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет CCData.

В августе объем спотовой торговли на бирже составлял 38,5%, в январе — 55,2%.

На рынке деривативов доминирование Binance упало с 62,6% в январе до текущих 51,5%.

«Этому спаду способствовало прекращение акции с нулевой торговой комиссией для популярных пар в сочетании с опасениями по поводу контроля со стороны регулирующих органов», — заявил аналитик CCData Джейкоб Джозеф.

В 2023 году против Binance подали иски сразу два американских агентства — SEC и CFTC — за незаконное распространение ценных бумаг и торговлю деривативами без лицензии.

По словам эксперта, потерянный спотовый объем достался HTX (ранее Huobi), Bybit и DigiFinex, а конкуренты в лице OKX, Bybit и Bitget увеличили долю рынка деривативов.

Источник: Минфин
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