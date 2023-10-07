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7 октября 2023, 11:18 Читати українською

НБУ продолжает постепенное возобновление «довоенных» требований к банкам

Учитывая постоянное восстановление экономики и адаптацию банковской системы к работе в условиях военного положения, Национальный банк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, которые были временно ослаблены в начале полномасштабного вторжения, в том числе относительно оценки кредитного риска. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Учитывая постоянное восстановление экономики и адаптацию банковской системы к работе в условиях военного положения, Национальный банк продолжает постепенно возвращать требования к банкам, которые были временно ослаблены в начале полномасштабного вторжения, в том числе относительно оценки кредитного риска.
Фото: НБУ

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С 31 октября 2023 года возобновляются отдельные требования Положения об определении банками Украины размера кредитного риска по активным банковским операциям, утвержденного постановлением Правления НБУ от 30.06.2016 № 351 (с изменениями).

В частности, требования о признании банком дефолта должника, если должник уплатил долг в объеме меньше объема доходов, признанный банком, или произошло уменьшение процентной ставки по кредиту более чем на 30% от первичных условий договора, что не вызвано изменением рыночных условий.

В то же время, основываясь на определенных в Положении № 351 принципах оценки кредитного риска, вводятся дополнительные признаки дефолта должников — юридических лиц, активы которых оцениваются на индивидуальной основе. К таким признакам относятся, в частности:

  • значительное повреждение или уничтожение имущества, необходимого для осуществления должником операционной деятельности;
  • расположение всего или значительной части бизнеса должника на территориях, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированные РФ;
  • потеря рынков сбыта или способности осуществлять деятельность;
  • финансовое состояние должника, что свидетельствует о его несостоятельности обеспечивать исполнение обязательств по уплате процентов перед всеми банками-кредиторами и другими кредиторами — финансовыми учреждениями.

«Такие признаки проработаны с Всемирным банком и уже применены Национальным банком при оценке устойчивости банков и банковской системы в 2023 году в рамках оценки качества активов для контроля за соблюдением банками принципов оценки кредитного риска, определенных в Положении № 351», — говорится в сообщении.

В НБУ отметили, что банки начнут учитывать введенные признаки дефолта должников при оценке кредитного риска, начиная с 31 октября 2023 года. Соответствующие признаки должны отражаться в системах управления проблемными активами банков.

Кроме того, с 2024 года возобновляется действие требований по обновлению и представлению банками в Национальный банк планов возобновления деятельности банков и банковских групп.

Обновление планов должно производиться с учетом обновленной стратегии, бизнес-плана и фактических показателей финансового состояния банка/банковской группы, общей ситуации в банковской системе и стресс-тестирования, осуществленного с применением по меньшей мере одного общерыночного стресс-сценария.

Обновленные планы возобновления деятельности банки должны предоставить Национальному банку до 01 октября 2024 года.

«Постепенное восстановление пруденциальных требований будет способствовать своевременной, обоснованной и полноценной оценке банками рисков, снизит уровень неопределенности и системных угроз для банковского сектора для сохранения способности кредитовать для восстановления экономики», — подчеркнули в Нацбанке.

Источник: Минфин
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