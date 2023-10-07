За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 610 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 281 700 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 6 октября: 610 российских оккупантов, 23 танка и 27 БПЛА
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 281700 (+610) человек,
- танков — 4800 (+23) ед,
- боевых бронированных машин — 9102 (+20) ед,
- артиллерийских систем — 6688 (+22) ед,
- РСЗО — 808 (+2) ед,
- средства ПВО — 541 (+1) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5185 (+27),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9073 (+58) ед,
- специальная техника — 956 (+5).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Комментарии