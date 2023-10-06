Цены на бензин и дизтопливо за неделю выросли еще на 30-40 копеек за литр

За неделю, 30 сентября-6 октября, средняя цена по стране на бензин марки А-95 выросла на 0,30 грн/л и составила 55,41 грн/л, бензин А-95+ подорожал на 0,26 грн/л. до 58,33 грн/л, а дизельное топливо — на 0,41 грн/л, до 55,50 грн/л. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка «Консалтинговой группы «А-95».

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Консолидированная сеть АЗС группы «Приват» (ANP, Avias и т. п. ), насчитывающая около 950 АЗС, повысила цены на топливо на 1 грн/л. В частности, бензин марки А-95 подорожал до 55 грн/л, А-95+ — до 55,50 грн/л, дизельное топливо — до 55 грн/л.

На станциях столичной сети KLO все виды горючего подорожали на 0,7 грн/л: бензин А-95 — до 56,79 грн/л, бензин А-95+ — до 58,99 грн/л, ГП — до 56,29 грн/л.

Дизтопливо в сети UPG за неделю подорожало на 50 коп./л до 55,10 грн/л.

Сети AMIC, Shell, «БРСМ-Нафта», U.GO, Prime, «Укр-Петроль», Neftek и другие повысили цены на топливо в пределах 0,4−1,5 грн/л.

Вместе с этим сеть «Авантаж», недавно заявившая об аннулировании лицензий на половину ее станций, снизила цену на обычный бензин А-95 на 60 коп./л, до 49,95 грн/л, дизтопливо осталось на уровне 51,55 грн. /л.

Изменение розничных цен на бензины и ГП на АЗС с 30 сентября по 6 октября 2023 г., грн/л: