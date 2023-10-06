После покупки Маском доходы X от рекламы непрерывно снижаются

С того времени как Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter (сейчас известна как X) месячные доходы от рекламы этой компании в Соединенных Штатах сократились на минимум 55% год к году. Информацию сообщает аналитик Cauvo Capital Александр Соколовский.

После того как компания была поглощена, она пыталась удержать часть рекламодателей, так как бренды тревожились в связи со стремительными переменами, которые могли произойти с появлением нового руководителя.

Доходы от рекламных кампаний в Соединенных Штатах в декабре 2022-го сократились на 78% годовых. Это самая сильная месячная просадка со времени смены собственника компании. В августе доходы X от рекламы упали на 60% год к году. В компании не стали комментировать информацию.

Маск нашел виноватых в падении рекламных доходов X

В прошлом бизнесмен подтверждал информацию о том, что доходам социальной сети был нанесен серьезный урон. Он заявил, что в этом виновны активисты, давящие на рекламодателей. В августе предприниматель отметил, что действия ADL — это главная причина, по которой доходы от рекламы в американском сегменте просели на 60%.

В ответ ADL заявила, что любые утверждения о том, что из-за нее X понесла убытки, лишены оснований. Еще представители этой организации отметили, что готовы начать рекламировать себя в данной социальной сети, если это позволит лучше объяснить необходимость бороться с ненавистью к X и ее клиентам.

В течение прошлой недели гендиректор соцсети Линда Яккарино сообщила, что за 12 последних недель на площадку вернулось 1,5 тысячи брендов. Также она заявила, что услугами X снова пользуются 90 из 100 ее самых крупных клиентов. В компании отметили, что она способна добиться прибыльности в начале 2024-го. Такого же мнения придерживается специалист Cauvo Capital Александр Соколовский.