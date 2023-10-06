После покупки Маском доходы X от рекламы непрерывно снижаются

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 октября 2023, 14:30 Читати українською

После покупки Маском доходы X от рекламы непрерывно снижаются

С того времени как Илон Маск приобрел социальную сеть Twitter (сейчас известна как X) месячные доходы от рекламы этой компании в Соединенных Штатах сократились на минимум 55% год к году. Информацию сообщает аналитик Cauvo Capital Александр Соколовский.

После того как компания была поглощена, она пыталась удержать часть рекламодателей, так как бренды тревожились в связи со стремительными переменами, которые могли произойти с появлением нового руководителя.

Доходы от рекламных кампаний в Соединенных Штатах в декабре 2022-го сократились на 78% годовых. Это самая сильная месячная просадка со времени смены собственника компании. В августе доходы X от рекламы упали на 60% год к году. В компании не стали комментировать информацию.

Маск нашел виноватых в падении рекламных доходов X

В прошлом бизнесмен подтверждал информацию о том, что доходам социальной сети был нанесен серьезный урон. Он заявил, что в этом виновны активисты, давящие на рекламодателей. В августе предприниматель отметил, что действия ADL — это главная причина, по которой доходы от рекламы в американском сегменте просели на 60%.

В ответ ADL заявила, что любые утверждения о том, что из-за нее X понесла убытки, лишены оснований. Еще представители этой организации отметили, что готовы начать рекламировать себя в данной социальной сети, если это позволит лучше объяснить необходимость бороться с ненавистью к X и ее клиентам.

В течение прошлой недели гендиректор соцсети Линда Яккарино сообщила, что за 12 последних недель на площадку вернулось 1,5 тысячи брендов. Также она заявила, что услугами X снова пользуются 90 из 100 ее самых крупных клиентов. В компании отметили, что она способна добиться прибыльности в начале 2024-го. Такого же мнения придерживается специалист Cauvo Capital Александр Соколовский.

Источник: Минфин
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами