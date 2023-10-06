Британия предоставит более $500 миллионов для поддержки Украины зимой

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на саммите Европейского политического сообщества объявил о новой гуманитарной помощи Украине для прохождения зимы. Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

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В частности, помощь включает 34 млн. фунтов стерлингов для ООН и благотворительных организаций, предоставляющих убежище и теплую зимнюю одежду и 10 млн. фунтов на энергетическую отрасль после атак россии на критически важную энергетическую инфраструктуру Украины.

Также объявлено о кредитной гарантии в размере $500 млн, предоставленной через Всемирный банк, чтобы дать возможность правительству Украины обеспечить жизненно необходимые выплаты в зимний период трем миллионам домохозяйств.

Кроме того, Сунак призвал партнеров и союзников работать вместе для поставок Украине нового оборонного вооружения.

Напомним

«Минфин» писал, что Великобритания распространила ограничительные меры на шесть белорусских предприятий, а также десять физлиц и девять компаний, связанных с Россией.

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