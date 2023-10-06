JPMorgan готовится к падению S&P 500 на 20%, ExxonMobil может купить Pioneer Natural Resources: что нужно знать утром

Фондовые индексы США в основном снизились в четверг

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq потеряли чуть более 0,1%, а индекс Dow Jones практически не изменился.

Уолл-стрит сохраняет сдержанный настрой в преддверии выхода ключевых данных по американскому рынку труда в пятницу.

Между тем доходность казначейских облигаций США снижается второй день подряд после недавнего стремительного роста, который оказал давление на рынок акций, а также вызвал опасения по поводу рецессии.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона растут, кроме Японии

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня на 0,9%, южнокорейский Kospi прибавил 0,3%, сингапурский STI увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng подорожал на 1,9%, а японский Nikkei снизился на 0,3%.

Инвесторы в регионе полагают, что отчет о занятости в США покажет признаки замедления найма сотрудников. Это, в свою очередь, потенциально снижает вероятность дальнейшего повышения процентных ставок американским регулятором.

В JPMorgan готовятся к падению S&P 500 на 20%

По мнению главного стратега JPMorgan по глобальным рынкам Марко Колановича, высокий уровень процентных ставок в США, острая нехватка денежных средств у населения, вероятно, приведут к началу экономической рецессии в стране и падению американского фондового рынка.

При этом Коланович отмечает, что фондовый рынок США может продолжить расти некоторое время: многое будет зависеть от экономических отчетов в ближайшие несколько месяцев.

Эксперт из JPMorgan также предупредил о том, что крупные технологические компании США, среди которых Apple, Amazon, Alphabet (материнская компания Google), NVIDIA, Tesla и Microsoft, наиболее уязвимы в текущей ситуации.

Между тем Коланович считает, что покупка инструментов денежного рынка и краткосрочных гособлигаций сейчас является лучшей стратегией защиты.

ExxonMobil близка к покупке Pioneer Natural Resources за $60 миллиардов

По данным The Wall Street Journal, крупнейшая американская нефтяная компания в ближайшие дни может закрыть сделку по приобретению Pioneer Natural Resources, которая занимается бурением на сланцевых месторождениях нефти.

Если компании договорятся и со стороны регуляторов не возникнет вопросов, то это будет крупнейшим корпоративным слиянием в этом году, а также станет самым большим приобретением для ExxonMobil с 1999 года, отмечает Bloomberg.

Кроме этого, в случае закрытия сделки по приобретению с Pioneer Natural Resources компания ExxonMobil совокупно будет добывать порядка 1,2 млн баррелей в день, и это больше, чем во многих странах — членах ОПЕК.