В Приватбанке новый член правления

Наблюдательный совет государственного Приватбанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву. Об этом сообщает пресс-служба банка.

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В Привате отметили, что Деглава имеет 30 лет профессионального опыта в европейском финансовом секторе, включая руководящие должности в регулируемых финансовых учреждениях.

Таким образом, правление Приватбанка расширили до восьми членов: председатель, три заместителя и четыре члена по направлениям.

Где раньше работала Деглава

Согласно ее профилю на LinkedIn, ранее Деглава занимала должность руководительницы отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

До этого в 2019—2020 годах являлась членом правления латвийского Industra Bank.

В 2010—2017 годах она входила и возглавляла правление компании по управлению проблемными активами Reverta, основавшуюся после краха Parex Bank в 2010 году.

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