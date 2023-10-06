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6 октября 2023, 12:01 Читати українською

В Приватбанке новый член правления

Наблюдательный совет государственного Приватбанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Наблюдательный совет государственного Приватбанка по итогам конкурсного отбора назначил на должность члена правления по вопросам реорганизации и проблемных активов Сольвиту Деглаву.
Фото: today.ua

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В Привате отметили, что Деглава имеет 30 лет профессионального опыта в европейском финансовом секторе, включая руководящие должности в регулируемых финансовых учреждениях.

Таким образом, правление Приватбанка расширили до восьми членов: председатель, три заместителя и четыре члена по направлениям.

Где раньше работала Деглава

Согласно ее профилю на LinkedIn, ранее Деглава занимала должность руководительницы отдела кредитного консультирования и реструктуризации в третьей крупнейшей банковской группе в странах Балтии Luminor Group.

До этого в 2019—2020 годах являлась членом правления латвийского Industra Bank.

В 2010—2017 годах она входила и возглавляла правление компании по управлению проблемными активами Reverta, основавшуюся после краха Parex Bank в 2010 году.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 4

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 октября 2023, 12:33
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Это хорошо, еще одного «специалиста» трудоустроили . Бедная, с декабря 2021 года была безработной. Ну ничего, в «Привате» вполне достойные «зарплаты».

https://www.linkedin.com/in/solvita-deglava-83b45b102/
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Genna Smatko
Genna Smatko
6 октября 2023, 13:02
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Дело пахнет продажей банка иностранцам.
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jakiro
jakiro
6 октября 2023, 14:53
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Краще б мене взяли членом правління, я гарний хлопчик, велосипедист, паркінг не займатиму
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 октября 2023, 14:56
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В «велисапедных» штанишках туда не пускают -«дресс код». Да и на «linkedin» у тебя страницы нет!
Так что …крути педали, пока повестку не дали…
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