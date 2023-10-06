За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 620 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 281 090 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 5 октября: 620 российских оккупантов, 20 танков и 29 БПЛА
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Потери врага
- личного состава — около 281090 (+620) человек,
- танков — 4777 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 9082 (+30) ед,
- артиллерийских систем — 6666 (+23) ед,
- РСЗО — 806 (+2) ед,
- средства ПВО — 540 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5158 (+29),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли/катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 9015 (+35) ед,
- специальная техника — 951 (+3).
Источник: Минфин
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