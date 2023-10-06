Курс валют НБУ: доллар прибавил 2 копейки, евро — 12 копеек

Национальный банк Украины установил на 6 октября 2023 официальный курс гривны на уровне 36,62 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс доллара на 2 копейки. Евро подорожало на 12 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

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Валютный рынок

НБУ на 6 октября установил официальный курс евро на уровне 38,54 гривны.

К закрытию межбанка курс доллара снизился на 5 копеек в покупке и продаже. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и на 2 копейки в продаже.

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