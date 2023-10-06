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6 октября 2023, 10:00 Читати українською

Современная история Redmond: как украинское производство работает за границей

С начала полномасштабной войны, развязанной россией в Украине, производство украинской техники было вынуждено претерпеть значительные изменения. В результате военного положения и сопровождающих его рисков, многие украинские компании были вынуждены передислоцировать производство своей продукции, в более безопасные западные регионы страны, или за границу. Однако, помимо вынужденных неудобств, это создало возможности и вызовы для развития инноваций и повышения конкурентоспособности.

Сегодня в Украине можно приобрести технику под брендом Redmond, имеющую разное происхождение, ведь в торговых сетях встречается как техника украинского бренда Redmond, производимая по заказу украинской компании в Китае на заводе Zhongshan Redcon Electric Appliance Co.

Многие украинские компании нашли пути для привлечения иностранных партнеров и производства своих продуктов за рубежом. Это помогает обеспечить поставку товаров на внутренний рынок и удовлетворить спрос на украинскую технику. Большинство таких компаний устанавливают производство в странах Европы и Азии, где есть большой опыт в производстве технологических продуктов. Именно такое производство наладил украинский бренд Redmond, техника которого производится в Китае на мощностях завода Zhongshan Redcon Electric Appliance Co. Ltd, который находится в городе Чжуншань. Причем, это производство в Китае в случае с брендом Redmond было начато еще в 2017 году, когда большая война еще не пришла на территорию Украины.

Напомним: в 2019 году после принятия так называемого «языкового закона» в Украине, который требует оснащать интерфейс техники украинским меню, производство Redmond в Китае получило дополнительное распоряжение от украинского офиса. С тех пор вся реализуемая в Украине фирменная техника Redmond выпускается исключительно с украиноязычным интерфейсом.

Какие преимущества имеет производство техники Redmond в Китае?

Открытие производства в Китае позволяет украинскому бренду Redmond и, в частности, его владельцу, ООО «Рич-Маркет» использовать иностранные ресурсы, технологии и знания для улучшения качества и конкурентоспособности своих товаров. Совместная разработка и производство позволяют объединять международные усилия и производить высококачественную украинскую технику, доступную на мировом рынке.

Однако производство украинской техники за рубежом в условиях войны также имеет свои вызовы. Финансовые трудности, транспортные проблемы и логистические препятствия могут осложнить процесс производства и поставки. Но благодаря настойчивости и работе в команде украинская техника продолжает производиться за границей даже во время войны.

Производство украинской техники за рубежом в условиях военного конфликта — сложный, но важный процесс, который даже в таких условиях поддерживает украинскую экономику. К тому же производство техники Redmond за рубежом позволяет украинскому бренду сохранять производственные мощности и обеспечивать качественную и конкурентоспособную технику для внутреннего и внешнего рынка.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 октября 2023, 10:06
#
…техника которого производится в Китае… Дальше можно не читать.
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