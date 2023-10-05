Долгосрочная аренда и прокат автомобилей: Airbnb планирует изменить бизнес-модель

Американский сервис бронирования жилья Airbnb планирует изменить бизнес-модель, в частности, расширить сегмент долгосрочной аренды и внедрить услугу проката авто. Об этом сообщает Financial Times.

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Генеральный директор Airbnb Брайан Чесский заявил, что первые шаги на пути к реализации плана будут сделаны уже в следующем месяце в рамках «самого масштабного обновления за всю историю компании».

Наращивание предложения долгосрочной аренды жилья станет одним из основных направлений деятельности сервиса в этом и следующем годах.

По итогам второго квартала количество забронированных на срок свыше 30 дней объектов недвижимости составляло всего 18% от общего количества заявок на бронь, обработанных Airbnb.

Чешский считает, что эта доля может быть увеличена, поскольку после пандемии в мире сформировался спрос на аренду жилья сроком от одного до трех месяцев. А величина этого спроса очень недооценена.

Прокат авто

Также компания планирует уделить особое внимание организации проката автомобилей.

«Автомобиль — это второй по величине актив в жизни человека после его дома», — подчеркнули в компании.

Кроме того, в рамках планов диверсификации сервис также рассматривает возможность предоставления клиентам услуг ресторанного бизнеса.

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