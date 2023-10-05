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5 жовтня 2023, 19:44 Читать на русском

Довгострокова оренда та прокат авто: Airbnb планує змінити бізнес-модель

Американський сервіс бронювання житла Airbnb планує змінити бізнес-модель, зокрема розширити сегмент довгострокової оренди та впровадити послугу прокату авто. Про це повідомляє Financial Times.

Американський сервіс бронювання житла Airbnb планує змінити бізнес-модель, зокрема розширити сегмент довгострокової оренди та впровадити послугу прокату авто.
Фото: vctr.media

Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческій заявив, що перші кроки на шляху до реалізації плану буде зроблено вже наступного місяця в рамках «наймасштабнішого оновлення за всю історію компанії».

Нарощування пропозиції довгострокової оренди житла буде одним з основних напрямів діяльності сервісу в цьому і наступному роках.

За підсумками другого кварталу кількість заброньованих на термін понад 30 днів об'єктів нерухомості становила лише 18% від загальної кількості заявок на бронь, оброблених Airbnb.

Ческій вважає, що цю частку може бути збільшено, оскільки після пандемії у світі сформувався попит на оренду житла терміном від одного до трьох місяців. А величина цього попиту сильно недооцінена.

Прокат авто

Також компанія планує приділити окрему увагу організації прокату автомобілів.

«Автомобіль — це другий за величиною актив у житті людини після її будинку», — наголосили в компанії.

Крім того, в рамках планів з диверсифікації сервіс також розглядає можливість надання клієнтам послуг ресторанного бізнесу.

Друзі, вже два роки ми робимо подкасти про валютні коливання, а минулого року — запустили освітні подкасти для інвесторів. Нам важливо дізнатись вашу думку про нашу роботу. Ми хочемо запитати у вас, чи подобаються вам їх слухати, які теми вас цікавлять, та про що саме ви хотіли б отримувати аудіоінформацію. Пройти опитування

Джерело: Мінфін
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