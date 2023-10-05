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5 октября 2023, 17:45 Читати українською

У ценных бумаг Dollar General остается потенциал для роста на 50%

Акции компании Dollar General с начала текущего года просели в цене на 58%. Это падение последовало за подъемом на 983%. На столько ценные бумаги этой фирмы подорожали с момента их листинга в 2009-м и до конца 2022-го, сообщает аналитик Cauvo Capital Alexandra Bernatskaya. По словам гендиректора компании, стремительная просадка текущего года обусловлена трудной ситуацией в макроэкономике и слабыми прогнозами по прибыли (в перспективе она может не измениться).

На сегодняшний день стоимость Dollar General на рынке с учетом актуальной ситуации равна $23,03 миллиарда. При этом ее мультипликатор P/E составляет 10,75. Это значит, что торговля ценными бумагами фирмы происходит с невысоким
мультипликатором прибыли, на что обращают внимание многие эксперты.

Целевая стоимость акций Dollar General остается высокой даже с учетом недавнего снижения

Хотя аналитики и ждут, что финансовые показатели компании будут невысокими, она все еще получает прибыль. С 2008-го Dollar General смогла более чем в 2 раза увеличить число торговых точек. Сейчас ее продажи превосходят прибыль в почти 11 раз. Dollar General стабильно поддерживает высокую прибыльность бизнеса и наращивает дивидендные выплаты вот уже 5 лет. По итогам текущего года доходность ее дивидендов будет равна 2,24%.

На фоне последней информации многие эксперты изменили целевую стоимость ценных бумаг компании в сторону снижения. Но даже при этом усредненное значение означенного показателя все еще является довольно высоким. В связи с этим эксперты допускают, что потенциальный рост котировок Dollar General способен достичь 50%. Это обнадеживающий прогноз с учетом актуальных проблем в экономике.

Финансовый аналитик Cauvo Capital Alexandra Bernatskaya считает, что честная цена акций Dollar General составляет $120,13, что выше $105,59, зафиксированных по итогам последних торгов.

Источник: Минфин
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