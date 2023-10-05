СЕО Укрпочты анонсировал снижение тарифов на международную отправку

Национальный почтовый оператор Укрпочта подписал ряд договоренностей с почтами стран-партнеров о понижении тарифов на международную отправку для украинцев. Об этом сообщил гендиректор Укрпочты Игорь Смилянский в телеграм-канале.

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«191 страна Всемирного почтового союза поддержала Украину и Укрпочту на IV Конгрессе в Саудовской Аравии… это настоящий прецедент со времен Второй мировой, когда союз, созданный как специальное учреждение ООН, зафиксировал такого типа поддержку и даже создал Фонд солидарности», — отметил он.

Смелянский добавил, что теперь Укрпочта сможет еще эффективнее восстанавливать пострадавшие почтовые отделения и инфраструктуру, а главное быстрее возвращать связь между родными.

«А некоторые ближайшие друзья Украины не просто проголосовали, но и подписали с нами соглашения о снижении тарифов на международную отправку для украинцев, и об этом обязательно впоследствии расскажем», — рассказал глава компании.

Напомним

Ранее СМИ сообщали, что Укрпочта уже достигла договоренностей на снижение тарифов на отправку в и из Канады на 20%. А также ожидает подписать подобные соглашения с США и Великобританией.