Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более $300 тысяч. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Portfolio.
Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш хочет отдать свои призовые $300 тысяч на помощь украинцам
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Сумма Нобелевской премии в этом году — 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей.
Крауш говорит, что получение премии стало для него огромным сюрпризом. Он заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность — на помощь украинцам.
Ученый будет поддерживать проекты местных общин на территории Украины, которые помогают осуществлять деятельность, удовлетворяющую немедленные потребности украинцев.
Напомним
Имена лауреатов Нобелевской премии по физике стали известны 3 октября. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.
Источник: Минфин
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