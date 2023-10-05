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5 октября 2023, 16:26 Читати українською

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш хочет отдать свои призовые $300 тысяч на помощь украинцам

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам. Речь идет о сумме более $300 тысяч. Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на венгерское издание Portfolio.

Лауреат Нобелевской премии по физике Ференц Крауш из Венгрии намерен отдать свои призовые деньги на помощь украинцам.

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Сумма Нобелевской премии в этом году — 11 млн шведских крон ($995 тыс.). Ее разделили на троих победителей.

Крауш говорит, что получение премии стало для него огромным сюрпризом. Он заявил, что направил финансовую часть выигранной им премии на благотворительность — на помощь украинцам.

Ученый будет поддерживать проекты местных общин на территории Украины, которые помогают осуществлять деятельность, удовлетворяющую немедленные потребности украинцев.

Напомним

Имена лауреатов Нобелевской премии по физике стали известны 3 октября. Премию получили Пьер Агостини, Ференц Крауш и Анн Л'Улье.

Источник: Минфин
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