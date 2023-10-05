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5 октября 2023, 16:05 Читати українською

Intel планирует листинг своего сегмента FPGA-чипов

Компания Intel 3 октября сообщила о планах насчет реструктуризации своего бизнеса. При этом ее сегмент FPGA будет выделен в самостоятельную фирму. Связанные с этим процессы планируют начать в феврале 2024-го. Листинг акций новой фирмы должен состояться в течение 2−3 следующих лет. После появления информации о планах Intel ее ценные бумаги подорожали на 2%, рассказывают в LBLV.

Компания Intel 3 октября сообщила о планах насчет реструктуризации своего бизнеса.

Intel получила FPGA в 2015-м, когда заключила сделку о приобретении Altera за $16,7 миллиарда. Продукция этого подразделения занимает промежуточное звено между микрочипами общего назначения и процессорами, целью которых является выполнение специфических задач. Она используется во множестве различных сегментов, начиная с шифрования информации и заканчивая беспроводным оборудованием 5G.

По словам представителей Intel, новое подразделение возглавит Сандра Ривера, работающая в компании с 2000-го. Она намерена и дальше пользоваться фабрикой фирмы, чтобы производить свои процессоры. Еще есть информация, что американский IT-гигант уже ищет специалиста, которым сможет заменить Риверу. Последняя в настоящее время является руководителем сегмента, разрабатывающего решения для ЦОД и процессоров ИИ.

Intel продолжает масштабное преобразование бизнеса

Ривера сообщила инвесторам, что сегмент все чаще пользуется фабриками компании, а не тайваньскими предприятиями, на которых прежде размещались заказы на производство процессоров. Бренд фиксировал среди клиентов высокий уровень интереса к более надежной цепи поставок в североамериканском регионе. Он намерена добиться уникального преимущества, используя все возможности Intel.

Новая договоренность — это продолжение прошлых шагов компании, связанных с продажей сегмента производства процессоров памяти SK Hynix, а также выводом на фондовый рынок части подразделения, производящего решения для автономных машин. Целями этой пары шагов были оптимизация бизнеса Intel и привлечение средств для воплощения в жизнь стратегического плана. Его цель — разворот фирмы посредством восстановления ее производственного подразделения, сейчас проигрывающего подобным TSMC соперникам.

По словам аналитиков LBLV, текущие действия Intel — разумный и действенный шаг, хоть и несколько запоздалый. В перспективе такие действия компании способны создать дополнительную ценность для рыночных игроков и дать ей возможности для концентрации на основных компетенциях с одновременным привлечением средств для попытки переворота.

Иван Зенин, финансовый аналитик LBLV

Источник: Минфин
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