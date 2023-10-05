С начала года в местные бюджеты поступило более 78 миллиардов «военного НДФЛ»

За 9 месяцев 2023 года в местные бюджеты поступило 78,4 млрд грн «военного НДФЛ», что на 47,2% (+25,1 млрд грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил глава парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Данные Министерства финансов за первые три квартала 2023 свидетельствуют, что местные бюджеты продолжают стабильно перевыполняться:

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года доходы общего фонда выросли на 21,6% (+60,2 млрд грн) до 338,8 млрд грн.

Годовой план по доходам на 1 октября выполнен на 83,4% (при норме на этот период — 75%).

Поступления от налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), составляющие 2/3 доходов местных бюджетов, увеличились на 20,5% до 227,1 млрд грн. Годовой план по НДФЛ выполнен на 82,8% (при норме 75%).

За первые 8 месяцев 2023 профицит местных бюджетов составил 97 млрд грн.

Причина перевыполнения местных бюджетов

Гетманцев отметил, что основная причина аномального перевыполнения местных бюджетов неизменна — НДФЛ по денежному обеспечению военных.

«По сути, сейчас это почти каждая четвертая гривна в доходах местных бюджетов (без трансфертов), которая или зависает на остатке счетов местных органов власти (последний перевалил за 200 млрд грн) или тратится мягко говоря не лучшим способом. Вместо того чтобы тратиться на оборону», — заявил он.

Гетманцев также сообщил, что остается сторонником сильного местного самоуправления и фискальной децентрализации.

«Но продолжение полномасштабной войны диктует свои условия: все для фронта, все для Победы!» — написал он.

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