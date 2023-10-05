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5 октября 2023, 14:39 Читати українською

Сервисы Yandex попали в список кандидатов на санкции

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции. Об этом говорится в сообщении НАПК.

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло ряд дочерних компаний Yandex в перечень кандидатов на санкции.
Фото: depositphotos

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Причина отнесения

Компания работает в россии и платит значительные налоги в госбюджет агрессора. Сервисы Yandex давно работают на российскую пропаганду и тесно сотрудничают с ФСБ, предоставляя доступ к массиву частных данных пользователей.

Речь идет не об одной компании Yandex, а о ряде сервисов, как внутрироссийских, так и международных.

Опасные сервисы

  • «Яндекс-поиск», работающий по настроенным алгоритмам, которые выдают на первых страницах нужную кремлю информацию, в выдачу не попадает критика власти или правдивая информация о войне против Украины.

  • «Яндекс-деньги», на 75% принадлежащий Сбербанку россии, располагает всеми данными об онлайн-перемещении денег пользователей.

  • «Яндекс-еда» и «Яндекс-таксы», имеющие данные о домашних и рабочих адресах клиентов, их рабочем расписании, перемещении в течение дня, адресах школ и детсадов, откуда клиенты забирают своих детей.

Одними из самых опасных сервисов являются Яндекс-карты и Яндекс-навигатор, которыми после вторжения некоторые украинские водители продолжают пользоваться с помощью VPN.

Из-за них, среди прочего, россияне могут получить данные о движении военной техники и режимных объектах на территории Украины.

Напомним

Соучредитель Яндекса Аркадий Волож еще в июне 2022 года попал в санкционные списки ЕС из-за его финансовой поддержки правительства россии.

В августе 2023 года он впервые с начала полномасштабного вторжения сделал публичное заявление с осуждением войны против Украины, а также убрал из своей биографии в интернете все, что было связано с его работой в россии.

Сразу после заявления он подал прошение в Евросоюз по снятию с него санкций и возобновлению работы внероссийских яндекс-сервисов (например, Yangoo).

Источник: Минфин
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