Дубай закрепляет статус самого активного рынка элитной недвижимости в мире

С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью $10 млн и более достигло рекордных 277 на общую сумму $4,91 млрд, что позволило опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании активного рынка элитного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на элитное жилье в Дубае остается устойчивым. Как следствие, цены на элитное росли в течение девяти кварталов подряд.

Сектор недвижимости Дубая переживает бум, поскольку меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекают все больше иностранных покупателей.

«Элитный сегмент рынка — в частности, виллы на берегу моря на искусственных островах в форме пальм — извлекает выгоду от притока состоятельных инвесторов, таких как россияне, стремящиеся защитить свои активы, крипто-миллионеры и богатые индийцы, ищущие второй дом», — сообщает агентство.

Самые популярные районы

Самым популярным районом среди состоятельных покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше продаж элитного жилья.

Такие районы как Emirates Hills и Jumeirah Bay Island также пользовались популярностью, а цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем год назад.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос