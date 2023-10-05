Дубай закрепляет статус самого активного рынка элитной недвижимости в мире

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 октября 2023, 14:13 Читати українською

Дубай закрепляет статус самого активного рынка элитной недвижимости в мире

С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью $10 млн и более достигло рекордных 277 на общую сумму $4,91 млрд, что позволило опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании активного рынка элитного жилья. Об этом сообщает Bloomberg.

С начала 2023 года в Дубае количество сделок по продаже домов стоимостью $10 млн и более достигло рекордных 277 на общую сумму $4,91 млрд, что позволило опередить такие города, как Нью-Йорк и Гонконг, в звании активного рынка элитного жилья.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Спрос на элитное жилье в Дубае остается устойчивым. Как следствие, цены на элитное росли в течение девяти кварталов подряд.

Сектор недвижимости Дубая переживает бум, поскольку меры правительства по борьбе с пандемией и его либеральная визовая политика привлекают все больше иностранных покупателей.

«Элитный сегмент рынка — в частности, виллы на берегу моря на искусственных островах в форме пальм — извлекает выгоду от притока состоятельных инвесторов, таких как россияне, стремящиеся защитить свои активы, крипто-миллионеры и богатые индийцы, ищущие второй дом», — сообщает агентство.

Самые популярные районы

Самым популярным районом среди состоятельных покупателей был Палм Джумейра, на который приходится чуть больше продаж элитного жилья.

Такие районы как Emirates Hills и Jumeirah Bay Island также пользовались популярностью, а цены на жилье в этих трех районах были на 16% выше, чем год назад.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе. Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию. Пройти опрос

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
+15
begood
begood
5 октября 2023, 15:51
#
Мда, причуды богатых… Дубаи — город в пустыне, где абсолютно нечего делать. И где 6 — 8 месяцев в году ещё и дикая жара, так что выходить на улицу вообще нет смысла. Вся жизнь возле кондиционеров.
За такие деньги, субъективно, можно найти и что-то получше.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами