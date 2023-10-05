Google представила новые смартфоны и смарт-часы с поддержкой функций искусственного интеллекта

Компания Google 4 октября представила свои новые смартфоны Pixel 8 и смарт-часы, глубже интегрирующие технологию искусственного интеллекта в потребительские гаджеты компании. Об этом сообщает Reuters.

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Продажи флагманского смартфона Pixel от Google незначительны по сравнению с продажами iPhone от Apple, но он разработан, чтобы показать, как продукты Android расширяют границы доступных технологий.

Google расширила линейку Pixel своим последним мобильным процессором Tensor G3. Новый специальный чип Google имеет больше возможностей искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения, что позволяет пользователям обрабатывать больше данных на самом устройстве и облаке.

Функции ИИ могут помочь в фотографировании, суммировании веб-страниц и блокировании спам-звонков, заявили руководители на мероприятии Made by Google в Нью-Йорке.

Google также объявила о планах добавить генеративные возможности искусственного интеллекта к своему виртуальному помощнику, что позволит ему помогать людям планировать поездку или проверять электронные письма, а затем задавать дополнительные вопросы.

Pixel 8 и Pixel 8 Pro

В Pixel 8 Pro есть приложение Thermometer для измерения температуры тела, имеющее разрешение Управления по контролю качества пищевых продуктов и медикаментов.

Новинки получили доработанный дизайн с закругленными углами и гранями, а версия Pixel 8 Pro теперь имеет плоский дисплей в отличие от Pixel 6 Pro и Pixel 7 Pro с закругленными гранями экрана.

Pixel 8 Pro имеет 6,7-дюймовый LTPO pOLED дисплей с разрешением QHD+ (2992×1344 пикселей) и изменяющейся частотой обновления в диапазоне 1−120 Гц. Поддерживается HDR и пиковая яркость 2400 нит.

В Pixel 8 используется более компактный 6,2-дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+ (2400×1080 пикселей), частотой 60−120 Гц, пиковой яркостью 2000 нит и поддержкой HDR.

Аккумуляторы (4485 мАч Pixel 8 и 4950 мАч Pixel 8 Pro) можно зарядить на 50% за 30 минут благодаря поддержке быстрой проводной зарядки мощностью 30 Вт. Также поддерживается быстрая беспроводная зарядка, сертифицированная Qi.

Модель Pixel 8 предлагает 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Версия Pixel 8 Pro содержит больше ОЗУ (12 ГБ) и имеет дополнительные модификации хранилища емкостью 512 ГБ и 1 ТБ.

У смартфона Pixel 8 на задней панели есть двойная камера. Она включает в себя главный 50-мегапиксельный модуль с OIS и объективом f/1.68, а также сверхширокоугольный 12-мегапиксельный модуль (f/2.2, угол обзора 125,8 градуса). Параметры модулей несколько улучшены по сравнению с предшественником.

Версия Pixel 8 Pro содержит тройную камеру. Главный модуль также имеет 50-мегапиксельный сенсор, OIS и объектив с диафрагмой f/1.68. Сверхширокоугольный модуль получил 48-мегапиксельный сенсор, автофокус, объектив с углом обзора 125,5 градуса и диафрагмой f/1.95. Модуль телефото предлагает 48-мегапиксельный сенсор, 5-кратное оптическое увеличение, OIS и объектив с диафрагмой f/2.8.

Цена смартфонов

Начальная цена смартфонов составляет $699 за Pixel 8 и $999 за Pixel Pro 8, что на $100 больше, чем модели предыдущего поколения. Они будут доступны с 12 октября.

Google Watch 2

Компания выпустила Google Watch 2, обновление первых умных часов, выпущенных в октябре 2022 года, по цене от $349. Цена будет включать также 6 месяцев использования FitBit Premium.

Новые смарт-часы получили расширенные функции отслеживания здоровья на основе ИИ.

Одна из главных характеристик Google Watch 2 — время работы на одном заряде аккумулятора. Google для Pixel Watch 2 заявила 24 часа. А на 12 часов работы можно зарядиться через 30 минут.

Круглый 1,2-дюймовый OLED-дисплей Google Watch 2 имеет разрешение 384×384 пикселей — это меньше 450×450 в оригинальном Pixel Watch, но это должно помочь экономить энергию.

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