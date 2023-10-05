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5 октября 2023, 13:10 Читати українською

Приватбанк запустил для бизнеса бесплатный тест-драйв валютной Торговой платформы

Приватбанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения бесплатно валютно-обменных операций в течение 3 месяцев с помощью Инновационного сервиса Торговая платформа. Об этом сообщил член правления Приватбанка по вопросам МПБ Евгений Заиграев.

Приватбанк открыл украинскому бизнесу возможность проведения бесплатно валютно-обменных операций в течение 3 месяцев с помощью Инновационного сервиса Торговая платформа.
Фото: korrespondent.net

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Что позволяет платформа

Торговая платформа позволяет клиентам:

  • следить за курсами валют в режиме онлайн и совершать валютно-обменные операции по рыночному курсу;
  • вдвое увеличить время для обмена: с 9:30 до 16:00;
  • создавать заявки в режиме 24/7;
  • мгновенно получать денежные средства на счет от купли/продажи валюты;
  • автоматически получать лучший курс и меньшую комиссию при увеличении объемов валютно-обменных операций.

Кто может воспользоваться

Воспользоваться предложением банка с 0% комиссией за валютно-обменные операции в течение 3 месяцев с даты проведения первой операции на Торговой платформе могут юридические лица, среднемесячный объем валютно-обменных операций которых превышает $10 тыс. (или эквивалент в пересчете в доллар США) и на дату старта акции не имеют валютных счетов в Приватбанке (или по валютным счетам, открытым в Приватбанке, не было никакой операции до 1 октября 2023 года).

Как принять участие

Для участия в тест-драйве Торговой платформы следует зарегистрироваться на сайте банка, дождаться звонка сотрудника банка и с его помощью подключиться к сервису.

Источник: Минфин
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