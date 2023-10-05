BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют: что нового на рынке

Власти Узбекистана приняли порядок регистрации майнинг-компаний

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана обнародовало положение о порядке выдачи разрешений на деятельность по добыче криптовалют.

Согласно документу, майнинг должен осуществляться исключительно юридическим лицом.

Регулятор выдает лицензию сроком на пять лет. Для ее получения от компаний требуется:

использование электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, за исключением случаев, установленных законодательством;

наличие отдельного помещения для установки оборудования;

соблюдение требований в сфере оборота криптоактивов;

осуществление майнинга исключительно по адресу, указанному при регистрации;

обеспечение технической исправности системы электроснабжения;

наличие прибора учета потребления энергии;

своевременная и полная уплата налогов и счетов.

Постановление также запрещает:

осуществление скрытого майнинга;

добычу анонимных криптовалют;

деятельность без лицензии;

передачу разрешения другому юрлицу.

Получившие одобрение фирмы обязаны предоставлять информацию о проведенных операциях по запросу уполномоченного органа в электронной форме.

Реализовывать добытые активы компании могут только на лицензированных в Узбекистане криптобиржах.

В общей сложности Агентство выделило 16 этапов для юридических лиц и уполномоченных органов в процессе выдачи разрешений — от подготовки соответствующих документов до одобрения заявки регулятором.

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В Reuters указали на актуальность разработки ввиду растущего беспокойства среди регуляторов касательно «опасности» криптовалют из-за их децентрализованного характера в свете коллапсов FTX и Terra.

Информация платформы дает примерную картину активности, поскольку не полностью охватывает создаваемые кошельки.

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Следующее заседание назначено на 23 апреля 2024 года. Ожидается, что стороны представят досудебные документы к концу текущего года, отметила Торрес.

«Перед заключительным совещанием адвокаты обеих сторон и сами стороны должны встретиться лично в течение как минимум одного часа, чтобы обсудить урегулирование вопроса», — заявила судья.