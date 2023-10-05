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5 октября 2023, 11:57 Читати українською

BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют: что нового на рынке

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Власти Узбекистана приняли порядок регистрации майнинг-компаний

Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана обнародовало положение о порядке выдачи разрешений на деятельность по добыче криптовалют.

Согласно документу, майнинг должен осуществляться исключительно юридическим лицом.

Регулятор выдает лицензию сроком на пять лет. Для ее получения от компаний требуется:

  • использование электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, за исключением случаев, установленных законодательством;
  • наличие отдельного помещения для установки оборудования;
  • соблюдение требований в сфере оборота криптоактивов;
  • осуществление майнинга исключительно по адресу, указанному при регистрации;
  • обеспечение технической исправности системы электроснабжения;
  • наличие прибора учета потребления энергии;
  • своевременная и полная уплата налогов и счетов.

Постановление также запрещает:

  • осуществление скрытого майнинга;
  • добычу анонимных криптовалют;
  • деятельность без лицензии;
  • передачу разрешения другому юрлицу.

Получившие одобрение фирмы обязаны предоставлять информацию о проведенных операциях по запросу уполномоченного органа в электронной форме.

Реализовывать добытые активы компании могут только на лицензированных в Узбекистане криптобиржах.

В общей сложности Агентство выделило 16 этапов для юридических лиц и уполномоченных органов в процессе выдачи разрешений — от подготовки соответствующих документов до одобрения заявки регулятором.

BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют

Банк международных расчетов (BIS) представил доказательство концепции системы динамического отображения обращения цифровых активов.

В 2018 году работу над проектом Atlas инициировали специалисты из Ц Б Нидерландов.

Платформа призвана помочь властям получить четкое представление о том, как, когда и где используются криптовалюты.

Инструментарий включает ряд дашбордов. К примеру, количество конвертируемых в фиат биткоинов в определенное время в определенных частях мира.

Atlas аккумулирует данные как из публичных блокчейнов, так и из офчейн-источников вроде бирж и отдельных участников.

В Reuters указали на актуальность разработки ввиду растущего беспокойства среди регуляторов касательно «опасности» криптовалют из-за их децентрализованного характера в свете коллапсов FTX и Terra.

Информация платформы дает примерную картину активности, поскольку не полностью охватывает создаваемые кошельки.

Подобная макростатистика полезна для центробанков в контексте экономического анализа и статистики платежного баланса, отметили специалисты.

В некоторых странах криптотранзакции могут составлять значительную часть трансграничных переводов. Зачастую они трудно поддаются количественной оценке из-за существующих пробелов в данных.

SEC получила отказ в подаче апелляции по делу Ripple

Окружная судья Аналиса Торрес отказала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в удовлетворении промежуточной апелляции в разбирательстве против компании Ripple о частичном непризнании XRP ценной бумагой.

Суд счел, что регулятор не предоставил достаточно доказательств, а сама апелляция не сможет «существенно продвинуть окончательное прекращение дела».

Следующее заседание назначено на 23 апреля 2024 года. Ожидается, что стороны представят досудебные документы к концу текущего года, отметила Торрес.

«Перед заключительным совещанием адвокаты обеих сторон и сами стороны должны встретиться лично в течение как минимум одного часа, чтобы обсудить урегулирование вопроса», — заявила судья.

Источник: Минфин
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