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BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют: что нового на рынке
Власти Узбекистана приняли порядок регистрации майнинг-компаний
Национальное агентство перспективных проектов Узбекистана обнародовало положение о порядке выдачи разрешений на деятельность по добыче криптовалют.
Согласно документу, майнинг должен осуществляться исключительно юридическим лицом.
Регулятор выдает лицензию сроком на пять лет. Для ее получения от компаний требуется:
- использование электроэнергии, произведенной солнечной фотоэлектрической станцией, за исключением случаев, установленных законодательством;
- наличие отдельного помещения для установки оборудования;
- соблюдение требований в сфере оборота криптоактивов;
- осуществление майнинга исключительно по адресу, указанному при регистрации;
- обеспечение технической исправности системы электроснабжения;
- наличие прибора учета потребления энергии;
- своевременная и полная уплата налогов и счетов.
Постановление также запрещает:
- осуществление скрытого майнинга;
- добычу анонимных криптовалют;
- деятельность без лицензии;
- передачу разрешения другому юрлицу.
Получившие одобрение фирмы обязаны предоставлять информацию о проведенных операциях по запросу уполномоченного органа в электронной форме.
Реализовывать добытые активы компании могут только на лицензированных в Узбекистане криптобиржах.
В общей сложности Агентство выделило 16 этапов для юридических лиц и уполномоченных органов в процессе выдачи разрешений — от подготовки соответствующих документов до одобрения заявки регулятором.
BIS разработал глобальную систему мониторинга криптовалют
Банк международных расчетов (BIS) представил доказательство концепции системы динамического отображения обращения цифровых активов.
В 2018 году работу над проектом Atlas инициировали специалисты из
Платформа призвана помочь властям получить четкое представление о том, как, когда и где используются криптовалюты.
Инструментарий включает ряд дашбордов. К примеру, количество конвертируемых в фиат биткоинов в определенное время в определенных частях мира.
Atlas аккумулирует данные как из публичных блокчейнов, так и из офчейн-источников вроде бирж и отдельных участников.
В Reuters указали на актуальность разработки ввиду растущего беспокойства среди регуляторов касательно «опасности» криптовалют из-за их децентрализованного характера в свете коллапсов FTX и Terra.
Информация платформы дает примерную картину активности, поскольку не полностью охватывает создаваемые кошельки.
Подобная макростатистика полезна для центробанков в контексте экономического анализа и статистики платежного баланса, отметили специалисты.
В некоторых странах криптотранзакции могут составлять значительную часть трансграничных переводов. Зачастую они трудно поддаются количественной оценке из-за существующих пробелов в данных.
SEC получила отказ в подаче апелляции по делу Ripple
Окружная судья Аналиса Торрес отказала Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в удовлетворении промежуточной апелляции в разбирательстве против компании Ripple о частичном непризнании XRP ценной бумагой.
Суд счел, что регулятор не предоставил достаточно доказательств, а сама апелляция не сможет «существенно продвинуть окончательное прекращение дела».
Следующее заседание назначено на 23 апреля 2024 года. Ожидается, что стороны представят досудебные документы к концу текущего года, отметила Торрес.
«Перед заключительным совещанием адвокаты обеих сторон и сами стороны должны встретиться лично в течение как минимум одного часа, чтобы обсудить урегулирование вопроса», — заявила судья.
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