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5 октября 2023, 11:15 Читати українською

Рынки Америки и Азии растут, а ExxonMobil ожидает увеличения прибыли: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Американские индексы выросли в среду

S&P 500 прибавил 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,4%, а индекс Dow Jones — 0,4%.

Улучшению рыночных настроений способствовали новые экономические данные, которые указывают на признаки охлаждения американского рынка труда и экономики в результате проведения жесткой политики Федеральной резервной системой США.

По данным ADP, в сентябре число рабочих мест в частном секторе страны увеличилось на 89 тысяч, что значительно ниже ожиданий аналитиков в 150 тысяч мест.

Между тем данные S&P Global по сектору услуг показали стагнацию деловой активности в США по итогам сентября. Это произошло на фоне слабого потребительского спроса в стране.

Рынки Азии растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,1%, японский Nikkei прибавил 1,5%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,8%.

Все из-за слабых данных по американскому рынку труда и снижения доходности гособлигаций США на этом фоне.

ExxonMobil ожидает увеличения прибыли на фоне роста нефтяных цен

Крупнейшая американская нефтяная компания ожидает дополнительного роста прибыли на $2,1 млрд по итогам последнего квартала за счет роста цен на нефть и увеличения доходов от нефтепереработки.

Между тем, по оценкам аналитиков, прибыль ExxonMobil в третьем квартале текущего года увеличится по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее ExxonMobil фиксировала последовательный спад прибыли в течение трех кварталов подряд, что является самым продолжительным периодом падения со времен обвала нефтяных цен в 2014—2016 годах.

Несмотря на ожидаемый рост квартальной прибыли, по итогам расширенной торговой сессии в среду акции компании упали примерно на 0,8%.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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seaman
seaman
5 октября 2023, 12:25
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Звісно у Ексона прибуток зростає, якщо наша богата УЗ у них купувала дизель по прямим договорам та з доставкою вартість виходила 52кгрн/тн, коли в країні можна було купити за 37кгрн.
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