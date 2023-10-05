Рынки Америки и Азии растут, а ExxonMobil ожидает увеличения прибыли: что нужно знать утром

Американские индексы выросли в среду

S&P 500 прибавил 0,8%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,4%, а индекс Dow Jones — 0,4%.

Улучшению рыночных настроений способствовали новые экономические данные, которые указывают на признаки охлаждения американского рынка труда и экономики в результате проведения жесткой политики Федеральной резервной системой США.

По данным ADP, в сентябре число рабочих мест в частном секторе страны увеличилось на 89 тысяч, что значительно ниже ожиданий аналитиков в 150 тысяч мест.

Между тем данные S&P Global по сектору услуг показали стагнацию деловой активности в США по итогам сентября. Это произошло на фоне слабого потребительского спроса в стране.

Рынки Азии растут

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 1,1%, японский Nikkei прибавил 1,5%, южнокорейский Kospi, сингапурский STI и гонконгский Hang Seng увеличились на 0,8%.

Все из-за слабых данных по американскому рынку труда и снижения доходности гособлигаций США на этом фоне.

ExxonMobil ожидает увеличения прибыли на фоне роста нефтяных цен

Крупнейшая американская нефтяная компания ожидает дополнительного роста прибыли на $2,1 млрд по итогам последнего квартала за счет роста цен на нефть и увеличения доходов от нефтепереработки.

Между тем, по оценкам аналитиков, прибыль ExxonMobil в третьем квартале текущего года увеличится по сравнению с предыдущим кварталом.

Ранее ExxonMobil фиксировала последовательный спад прибыли в течение трех кварталов подряд, что является самым продолжительным периодом падения со времен обвала нефтяных цен в 2014—2016 годах.

Несмотря на ожидаемый рост квартальной прибыли, по итогам расширенной торговой сессии в среду акции компании упали примерно на 0,8%.