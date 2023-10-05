За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 580 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 280470 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 4 октября: 580 российских оккупантов, 8 БПЛА и 12 танков
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Потери врага
- личного состава — около 280470 (+580) человек,
- танков — 4757 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 9052 (+26) ед,
- артиллерийских систем — 6643 (+31) ед,
- РСЗО — 804 (+2) ед,
- средства ПВО — 540 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5121 (+8),
- крылатые ракеты — 1530 (+0),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8980 (+18) ед,
- специальная техника — 948 (+2).
Источник: Минфин
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