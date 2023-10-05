Сальвадор запустил собственный майнинговый биткоин-пул

Запущенный властями Сальвадора проект по добыче биткоина Volcano Energy в партнерстве с Luxor Technology представил первый в стране майнинговый пул Lava Pool. Об этом сообщает Forklog со ссылкой на Cointelegraph .

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Детали запуска

В рамках государственно-частного партнерства структура обязалась отчислять правительству 23% чистого дохода. Средства будут инвестировать в энергетическую инфраструктуру для поддержания экономического роста.

Lava Pool будет использовать майнинговое ПО от Luxor и стратегии хеджирования компании для защиты клиентов от рисков волатильности рынка.

Напомним

В июне власти Сальвадора анонсировали проект по добыче первой криптовалюты с использованием возобновляемых источников энергии.

В первом раунде финансирования Volcano Energy на сумму в $1 млрд приняла участие компания Tether — эмитент стейблкоина USDT. Фирма выступает в роли не только инвестора, но и консультанта.

На начальном этапе потребляемая мощность объекта составит 241 МВт, хешрейт — 1,3 EH/s.

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«Наша миссия — создать вертикально интегрированную энергетическую компанию по майнингу биткоина, ценность которой будет расти для инвесторов и всех граждан Сальвадора», — заявил директор по стратегии Volcano Energy Герсон Мартинес.