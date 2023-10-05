В сентябре KSE Institute идентифицировал 11 новых выходов иностранных компаний с российского рынка. Таким образом, общее количество бизнесов, покинувших рф достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.
Volvo и British American Tobacco: в сентябре рф покинули еще 11 международных компаний — KSE
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Какие компании ушли из россии
По данным KSE Institute, в сентябре 2023 года завершили выход из россии 11 международных компаний, среди которых: Bilfinger (вероятно внутреннее соглашение, поскольку новым владельцем стало иностранное частное лицо), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, Национальная инвест-компания, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars.
Еще три вышли частично, продав часть своих местных активов: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.
Кроме того, многие компании стоят буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно, в частности, известный производитель продуктов питания Danone, холдинговая компания Ingka, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и другие.
В целом по состоянию на 1 октября 2023 г. 284 (8,1% от общего числа записей в базе KSE или 21,2% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в россии.
Также 1225 (35,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.
Кто остался
Однако 1448 (41,5% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений.
Еще 535 (15,3% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.
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