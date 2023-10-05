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5 октября 2023, 9:53 Читати українською

Volvo и British American Tobacco: в сентябре рф покинули еще 11 международных компаний — KSE

В сентябре KSE Institute идентифицировал 11 новых выходов иностранных компаний с российского рынка. Таким образом, общее количество бизнесов, покинувших рф достигло 284, еще почти 2000 продолжают работать или выжидать. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга KSE Institute.

В сентябре KSE Institute идентифицировал 11 новых выходов иностранных компаний с российского рынка.
Фото: depositphotos

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Какие компании ушли из россии

По данным KSE Institute, в сентябре 2023 года завершили выход из россии 11 международных компаний, среди которых: Bilfinger (вероятно внутреннее соглашение, поскольку новым владельцем стало иностранное частное лицо), British American Tobacco, Fletcher Hotels, IHI Corporation, Ingram Micro, Magna International, Mondi Group, Национальная инвест-компания, Ponsse PLC, PPG, Volvo Cars.

Еще три вышли частично, продав часть своих местных активов: Philips, Softline International, Knorr-Bremse.

Кроме того, многие компании стоят буквально на грани выхода, хотя пока не завершили этот процесс окончательно, в частности, известный производитель продуктов питания Danone, холдинговая компания Ingka, владеющая сетью магазинов мебели и товаров для дома IKEA, южнокорейский производитель автомобилей Hyundai и другие.

В целом по состоянию на 1 октября 2023 г. 284 (8,1% от общего числа записей в базе KSE или 21,2% от компаний, получавших доход в россии в 2022 году) международные компании полностью прекратили деятельность в россии.

Также 1225 (35,1% от общего числа) иностранных бизнесов свернули сделки и заявили о намерении покинуть страну.

Кто остался

Однако 1448 (41,5% от общего числа) компаний из попавших в мониторинг KSE Institute пока не собираются покидать российский рынок, работая без каких-либо изменений.

Еще 535 (15,3% от общего числа) иностранные бизнесы приостановили новые инвестиции в россию и продолжают выжидать.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Источник: Минфин
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