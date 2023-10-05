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5 октября 2023, 9:32 Читати українською

Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple на $41 млн

Глава Apple Тим Кук продал акции своей компании на сумму около $41 млн, сообщил Bloomberg.

Глава Apple Тим Кук продал акции своей компании на сумму около $41 млн, сообщил Bloomberg.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноЭто его крупнейшая продажа акций более чем за два года.
Фото: depositphotos

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Это его крупнейшая продажа акций более чем за два года. В общей сложности он продал 511 тыс. акций, сообщило издание со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным Bloomberg, у Тима Кука осталось около 3,28 млн акций компании.

В 2023 году зарплата главы компании сократилась примерно на 40% — до $49 млн. Тим Кук попросил снизить ту часть вознаграждения, которая ему выплачивается в виде акций.

За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. В 2023 году вознаграждение, привязанное к результатам работы Apple, увеличится до 75% в этом году с 50% годом ранее.

Другие топ-менеджеры Apple также сообщили о продажах акций компании. В частности, старшие вице-президенты Дейдре О'Брайен и Кэтрин Адамс продали акций на $11,3 млн каждая.

В предыдущий раз Тим Кук продал крупный пакет акций Apple в августе 2021 года — после десятилетнего пребывания на посту генерального директора. Тогда он продал бумаги на сумму более $750 млн. По подсчетам агентства, после удержания налогов глава компании заработал около $355 млн.

Акции Apple достигли рекордного максимума в июле 2023 года и с тех пор упали более чем на 12% на фоне распродажи в технологическом секторе.

В KeyBanc Capital Markets понизила рейтинг акций в среду, сославшись на более слабый прогноз роста продаж. Акции Apple упали примерно на 0,5% — до $171,57 на премаркете перед открытием Нью-Йоркской биржи.

Капитализация компании по состоянию на 4 октября составляет около $2,695 трлн.

Источник: Минфин
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