Тим Кук продал крупнейший за два года пакет акций Apple на $41 млн

Это его крупнейшая продажа акций более чем за два года. В общей сложности он продал 511 тыс. акций, сообщило издание со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). По данным Bloomberg, у Тима Кука осталось около 3,28 млн акций компании.

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В 2023 году зарплата главы компании сократилась примерно на 40% — до $49 млн. Тим Кук попросил снизить ту часть вознаграждения, которая ему выплачивается в виде акций.

За 2022 год Кук получил вознаграждение от Apple в размере $99,4 млн, в том числе $3 млн базовой заработной платы, около $83 млн — в виде акций компании и премии. В 2023 году вознаграждение, привязанное к результатам работы Apple, увеличится до 75% в этом году с 50% годом ранее.

Другие топ-менеджеры Apple также сообщили о продажах акций компании. В частности, старшие вице-президенты Дейдре О'Брайен и Кэтрин Адамс продали акций на $11,3 млн каждая.