Скандинавская авиакомпания SAS станет частью Air France-KLM

Скандинавская авиакомпания SAS, которая в 2022 году оказалась на грани банкротства, сообщила о смене акционеров. В рамках реструктуризации компания будет продана новым владельцам, а акции мелких инвесторов и шведского государства потеряют всю свою ценность. Об этом говорится в пресс-релизе SAS.

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Наибольшая доля SAS будет принадлежать инвестиционной компании Castlelake — 32%. Далее следуют Air France-KLM (19,9%) и Lind Invest (8,6%).

Scandinavian Airlines была основана как флагманская авиакомпания трех скандинавских краев — Норвегии, Дании и Швеции. После реструктуризации в новой структуре владельцев долю участия сохранит только Дания (25,8%).

Норвегия уже раньше продала свою долю, а Швеция отказалась инвестировать в новый капитал в SAS, потому потеряет все акции, не получив за это никакой компенсации.

Остальные 13,6%, скорее всего, разделят между отдельными кредиторами SAS в качестве компенсации.

SAS станет частью консорциума на базе Air France-KLM. Руководство авиакомпании ожидает, что это позволит ей выйти из процедуры защиты от банкротства в США, инициированной SAS летом 2022 года.

Air France-KLM заявила, что консорциум инвесторов вместе с правительством Дании инвестируют в SAS $1,175 млрд. Новые владельцы выведут авиакомпанию с биржи.

Стоит отметить, что компания SAS выполняла рейсы в Киев, но прекратила их до начала полномасштабного вторжения России в Украину.