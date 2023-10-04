Курс валют на вечер 4 октября: на межбанке евро подорожал на 20 копеек

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 3 копейки в покупке и на 1 копейку в продаже. Евро подорожал на 20 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 4 октября Закрытие 4 октября Изменения доллар 36,61/36,65 36,64/36,66 3/1 евро 38,30/38,32 38,50/38,52 20/20

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,70−38,30 грн. Евро покупают за 40,00 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,17−38,30, евро — 40,45−40,70 грн.

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