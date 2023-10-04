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4 октября 2023, 16:36 Читати українською

Потери криптоиндустрии от мошенничества за год увеличились на 59,9% — исследование

В третьем квартале потери Web3-экосистемы от взломов и мошенничества достигли $685,5 млн, что на 59,9% больше показателя за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в исследовании Immunefi.

В третьем квартале потери Web3-экосистемы от взломов и мошенничества достигли $685,5 млн, что на 59,9% больше показателя за аналогичный период годом ранее.
Фото: pixabay.com

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Год к году количество инцидентов возросло сразу на 153% — с 36 до 76.

Из общей суммы ущерба за квартал $662,85 млн пришлось на 49 хакерских атак, а $22,7 млн — на 27 случаев скама.

Почти половину совокупных потерь обеспечили два крупнейших инцидента: эксплойты Mixin Network ($200 млн) и Multichain ($126 млн).

По данным отчета, северокорейская хакерская группировка Lazarus Group ответственна за кражу $208,6 млн в третьем квартале — 30% от общего ущерба. С ее деятельностью эксперты Immunefi связывают взломы CoinEx, Alphapo, Stake и Coinspaid.

Основным направлением атак злоумышленников оставались децентрализованные финансовые сервисы. Их доля в потерях за квартал составила 72,9% ($499,8 млн) против 27,1% централизованных сервисов ($185,7 млн).

В разрезе сетей наибольшее число инцидентов зарегистрировано в экосистемах Ethereum (35) и BNB Chain (25). С момента публичного запуска в начале августа L2-протокола Base эксплойтам подверглись четыре базирующихся на нем проекта.

По данным экспертов, жертвам атак в третьем квартале удалось вернуть 8,9% от общих потерь. Сумму возмещения в $61,2 млн составили шесть случаев.

Источник: Минфин
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