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4 октября 2023, 16:14 Читати українською

Со спецсчета Нацбанка на нужды обороны уже перечислили почти 30 миллиардов гривен

С начала войны со специального счета, открытого Нацбанком, на нужды обороны перечислено почти 30 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

С начала войны со специального счета, открытого Нацбанком, на нужды обороны перечислено почти 30 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Перечисление на оборону

«В общей сложности с начала войны Нацбанк перечислил на нужды обороны почти 30 млрд грн, в сентябре — более 638 млн грн», — говорится в сообщении.

По состоянию на 1 октября 2023 г. остаток средств на спецсчете, который Национальный банк открыл для поддержки сил обороны 24 февраля 2022 г., составляет почти 1,1 млрд грн. За прошлый месяц на спецсчет поступило более 760 млн грн. Всего с начала войны на спецсчет поступило около 31 млрд грн в эквиваленте.

Средства перечислялись как гражданами и предприятиями Украины, так и международным сообществом (в том числе из США, Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, Польши, Швейцарии, Норвегии, Австралии, Франции, Канады, Болгарии, Гонконга и еще многих стран мира).

Из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты, канадские доллары, китайские женьминьби, японские иены, швейцарские франки, польские злотые, австралийские доллары) поступило почти 12,5 млрд грн в эквиваленте.

Счет Минсоцполитики

По состоянию на 1 октября 2023 г. остаток средств на счету Министерства соцполитики, который НБУ открыл для гуманитарных целей, составляет почти 114 млн грн.

За сентябрь на счет для гуманитарных нужд поступило около 7 млн грн. Около половины средств с начала войны поступило из-за границы в иностранной валюте (доллары США, евро, фунты).

Министерство социальной политики Украины, являющееся получателем и распорядителем поступающих на этот счет средств, уже перечислило с него более 845 млн грн с целью предоставления гуманитарной помощи пострадавшим от вооруженной агрессии рф.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году — запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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