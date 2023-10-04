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4 октября 2023, 15:52 Читати українською

Стоимость борщового набора осенью 2023 года значительно подешевела — исследование

Осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел: с мясом — на 3%, постный — на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора. Об этом сообщает Всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua.

Осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел: с мясом — на 3%, постный — на 48%.

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Как изменились цены

В Украине рухнули цены на овощи борщового набора. Поэтому приготовить борщ в третьем квартале 2023 стало значительно доступнее.

По данным аналитиков Zakaz.ua, в супермаркетах почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме томатной пасты, мяса и сметаны подешевели. Больше всего упали цены на капусту (-548%), лук (-385%) и морковь (-285%).

Так, в сентябре 2023 года белокочанная капуста стоит в среднем 7,60 грн/кг, тогда как в июле цена составляла 49 грн/кг. В свою очередь лук стоит дешевле почти в 5 раз, стоимость составляет около 11,90 грн/кг, тогда как в июле ценники били рекорды и репчатый стоил в среднем 58 грн/кг. Морковь стоит 8 грн/кг, а в разгар лета ценник был почти 32 грн/кг.

Также существенно подешевели следующие составляющие борщового набора: картофель (на 93%), свёкла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

Следовательно, по наблюдениям ученых Института аграрной экономики, овощи дешевеют из-за высокого уровня самообеспечения ими населения.

Однако, несмотря на положительную динамику, есть продукты борщового набора, которые наоборот подскочили в цене. В первую очередь это касается мяса, которое в среднем выросло в цене на 19%. Так, свиная лопатка на кости еще в июле стоила около 159 грн/кг, тогда как сейчас стоимость составляет около 195 грн/кг. Также поднялись цены на сметану (+12%) и томатную пасту (+5%).

Во сколько обойдется приготовить борщ на семью

Выяснилось, что в сентябре 2023 года блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, обойдется в 165,90 грн. По сравнению с июлем 2023, когда борщ обходился в 172 грн, цена упала на 3%.

Самым дорогим ингредиентом борщового набора традиционно остается мясо, добавляющее блюду 2/3 от общей стоимости. Без мяса блюдо вообще стоит около 49 грн., тогда как в июле себестоимость была 76,90 грн. Цена упала на 28 грн.

Также стоит отметить, что эта цена не существенно отличается от довоенной — в феврале 2022 года постный борщ стоил 47,2 грн.

Методика расчета

Индекс борща — средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака.

Друзья, уже два года мы делаем подкасты о валютных колебаниях, а в прошлом году — запустили образовательные подкасты для инвесторов. Нам важно узнать ваше мнение о нашей работе.

Мы хотим спросить вас, нравятся ли вам их слушать, какие темы вас интересуют, и о чем именно вы хотели бы получать аудиоинформацию.

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Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 16:04
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Ух ты! А уважаемые «исследователи» не хотят рассказать сколько стоила томатная год назад, а сколько сейчас или сколько стоило мясо (как-то странно читать о мясе по 195 гривен)? Нет, конечно если борщ -это капуста, картошка, морковь, лук и две ложки приправы «Мивина», то да борщ подещевел, а если с мясом, томатной пастой и сметаной, то как-то этих 3% надо еще и поискать.
Для справки томатная паста подорожала на много больше.
А на картинке «памазуха» с салом и чесноком, не хотите сказать сколько сейчас это стоит.
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SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
4 октября 2023, 17:21
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Гриша, роздріна по 190 у нас свинина. Будеш брати вагонами, скинемо.
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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
4 октября 2023, 17:29
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Да нет ЖРИ сам, можешь угостить тех кто тебя уважает, да и с транспортом у тебя проблем не, можешь загрузить свое служебное авто и угощать весь Тернополь. Только чинушам, которых ты видишь насквозь мяса не давай.
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