Стоимость борщового набора осенью 2023 года значительно подешевела — исследование

Осенью по сравнению с ценами летом борщ подешевел: с мясом — на 3%, постный — на 48%. Уменьшение стоимости произошло за счет сезонного падения цен на овощи борщового набора. Об этом сообщает Всеукраинский сервис доставки продуктов Zakaz.ua .

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Как изменились цены

В Украине рухнули цены на овощи борщового набора. Поэтому приготовить борщ в третьем квартале 2023 стало значительно доступнее.

По данным аналитиков Zakaz.ua, в супермаркетах почти все ингредиенты украинского национального блюда, кроме томатной пасты, мяса и сметаны подешевели. Больше всего упали цены на капусту (-548%), лук (-385%) и морковь (-285%).

Так, в сентябре 2023 года белокочанная капуста стоит в среднем 7,60 грн/кг, тогда как в июле цена составляла 49 грн/кг. В свою очередь лук стоит дешевле почти в 5 раз, стоимость составляет около 11,90 грн/кг, тогда как в июле ценники били рекорды и репчатый стоил в среднем 58 грн/кг. Морковь стоит 8 грн/кг, а в разгар лета ценник был почти 32 грн/кг.

Также существенно подешевели следующие составляющие борщового набора: картофель (на 93%), свёкла (на 59%) и подсолнечное масло (на 5%).

Следовательно, по наблюдениям ученых Института аграрной экономики, овощи дешевеют из-за высокого уровня самообеспечения ими населения.

Однако, несмотря на положительную динамику, есть продукты борщового набора, которые наоборот подскочили в цене. В первую очередь это касается мяса, которое в среднем выросло в цене на 19%. Так, свиная лопатка на кости еще в июле стоила около 159 грн/кг, тогда как сейчас стоимость составляет около 195 грн/кг. Также поднялись цены на сметану (+12%) и томатную пасту (+5%).

Во сколько обойдется приготовить борщ на семью

Выяснилось, что в сентябре 2023 года блюдо, приготовленное по традиционному рецепту, обойдется в 165,90 грн. По сравнению с июлем 2023, когда борщ обходился в 172 грн, цена упала на 3%.

Самым дорогим ингредиентом борщового набора традиционно остается мясо, добавляющее блюду 2/3 от общей стоимости. Без мяса блюдо вообще стоит около 49 грн., тогда как в июле себестоимость была 76,90 грн. Цена упала на 28 грн.

Также стоит отметить, что эта цена не существенно отличается от довоенной — в феврале 2022 года постный борщ стоил 47,2 грн.

Методика расчета

Индекс борща — средняя сумма стоимости, в которую обойдется приготовление блюда по классическому рецепту. Рассчитывается по аналогии с международным индексом БигМака.

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