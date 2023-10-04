В Украине возобновили возможность оплаты административных нарушений правил дорожного движения, зафиксированных комплексами автоматической фиксации, на официальных ресурсах МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
На официальных ресурсах МВД снова можно заплатить за административные нарушения ПДД
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Узнать факт фиксации нарушения можно с помощью:
- Официальный сайт МВД Украины
- Официальное мобильное приложение МВД Украины — «Штрафы ПДД» для Android и iOS
- Телеграмм-бота «Штрафы ПДД«
Официальные сервисы позволяют не только оплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменении их статуса.
Также в приложениях есть актуальная информация о размещении на карте комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД.
В МВД также напомнили, что скидка 50% предоставляется при уплате штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.
Напомним
«Минфин» писал, что штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, вернулись в приложение «Дия».
Источник: Минфин
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