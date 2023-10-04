С начала года состояние 400 богатейших американских миллиардеров выросло на $500 млрд — Forbes

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2023, 12:39 Читати українською

С начала года состояние 400 богатейших американских миллиардеров выросло на $500 млрд — Forbes

Потеряв в прошлом году $500 млрд, 400 самых богатых людей США вернули свое состояние. При этом более половины прибыли было получено за счет восстановления акций технологических компаний. Об этом сообщает американский Forbes.

Потеряв в прошлом году $500 млрд, 400 самых богатых людей США вернули свое состояние.
Фото: freepik.com

Читайте страницу«Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Совокупное богатство 400 американских миллиардеров теперь составляет $4,5 трлн. Издание отмечает, что в этом году минимальное состояние, которым нужно было обладать для включения в рейтинг Forbes 400 — $2,9 млрд.

Самые богатые американские миллиардеры

Как и в прошлом году, рейтинг Forbes возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в $251 млрд. Это та же сумма, что и год назад.

Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $161 млрд.

На третьем месте — сооснователь и председатель совета директоров разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон с $158 млрд.

Новые имена

В этом году в списке 18 новых имен. Среди новичков — легендарный баскетболист Майкл Джордан (состояние $3 млрд), который стал первым профессиональным спортсменом в рейтинге.

Войти в список ему позволило сотрудничество с Nike, а также то, что он продал свою долю в команде НБА Charlotte Hornets.

Самой богатой из новичков стала Элизабет Делука (состояние $8,2 млрд), вдова основателя Subway, после того как сеть ресторанов быстрого питания в этом году приобрела компания Roark Capital.

В список также впервые вошел основатель венчурного фонда Thrive Capital Джош Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя экс-президента США Дональда Трампа.

38-летний Кушнер стал первым представителем своей семьи, который попал в список, и самым молодым из его новых участников. Сам Трамп в рейтинг в этом году не вошел. Его состояние оценивается в $2,6 млрд, что оказалось ниже порогового значения ($2,9 млрд), за год он потерял $600 млн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает AleksandrBank и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами