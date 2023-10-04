С начала года состояние 400 богатейших американских миллиардеров выросло на $500 млрд — Forbes

Потеряв в прошлом году $500 млрд, 400 самых богатых людей США вернули свое состояние. При этом более половины прибыли было получено за счет восстановления акций технологических компаний. Об этом сообщает американский Forbes.

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Совокупное богатство 400 американских миллиардеров теперь составляет $4,5 трлн. Издание отмечает, что в этом году минимальное состояние, которым нужно было обладать для включения в рейтинг Forbes 400 — $2,9 млрд.

Самые богатые американские миллиардеры

Как и в прошлом году, рейтинг Forbes возглавил основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. Его состояние оценивается в $251 млрд. Это та же сумма, что и год назад.

Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в $161 млрд.

На третьем месте — сооснователь и председатель совета директоров разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон с $158 млрд.

Новые имена

В этом году в списке 18 новых имен. Среди новичков — легендарный баскетболист Майкл Джордан (состояние $3 млрд), который стал первым профессиональным спортсменом в рейтинге.

Войти в список ему позволило сотрудничество с Nike, а также то, что он продал свою долю в команде НБА Charlotte Hornets.

Самой богатой из новичков стала Элизабет Делука (состояние $8,2 млрд), вдова основателя Subway, после того как сеть ресторанов быстрого питания в этом году приобрела компания Roark Capital.

В список также впервые вошел основатель венчурного фонда Thrive Capital Джош Кушнер — младший брат Джареда Кушнера, зятя экс-президента США Дональда Трампа.

38-летний Кушнер стал первым представителем своей семьи, который попал в список, и самым молодым из его новых участников. Сам Трамп в рейтинг в этом году не вошел. Его состояние оценивается в $2,6 млрд, что оказалось ниже порогового значения ($2,9 млрд), за год он потерял $600 млн.