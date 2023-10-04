Укрзализныця запускает новый поезд в Варшаву

С 15 октября Укрзализныця запускает железнодорожное сообщение между Львовом и Варшавой. Поезда между этими городами начнут курсировать впервые за 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Что известно

«Нам понадобилось более 6 месяцев на реализацию этого проекта, в частности на согласование всех деталей с польской стороной и открытие пункта пропуска. Теперь еще 10 населенных пунктов Украины получат железнодорожное сообщение с Варшавой и Люблином», — отметил председатель правления Укрзализныци Евгений Лященко.

Отмечается, что маршрут будет работать в пересадочном формате на станции Рава-Русская, что на Львовщине. Там пассажиры будут осуществлять удобную пересадку с поезда украинской ширины пути (1520 мм) на поезд европейского пути (1435 мм) и обратно.

Как добавили в УЗ, расписание движения поездов разработано так, чтобы без лишних пересадок охватить железнодорожным сообщением с Варшавой и Люблином не только Львов, но и Ивано-Франковск, Стрый, Коломыю, Калуш, Моршин, Брюховичи и Жовкву. Пассажиры из других городов Украины смогут воспользоваться пересадкой во Львове.

Также пассажирам не стоит переживать за возможные опоздание, поскольку пересадка согласована.