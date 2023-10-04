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4 октября 2023, 11:37 Читати українською

Рынки обеспокоены ростом доходности гособлигаций США, а Intel планирует IPO: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: depositphotos

Фондовые индексы США снизились во вторник

S&P 500 потерял 1,4%, высокотехнологичный Nasdaq — 1,9%, а индекс Dow Jones снизился на 1,3%.

Все из-за растущих опасений относительно того, что устойчивость американского рынка труда позволит Федеральной резервной системе США продолжить повышать процентные ставки.

Августовское исследование вакансий и текучести кадров в США (JOLTS) показало, что количество открытых вакансий оказалось больше, чем рассчитывали экономисты: 9,6 млн против ожидаемых 8,9 млн.

Между тем, по данным CME FedWatch, почти 31% участников рынка ожидают повышения ставок американским регулятором на ноябрьском заседании. Неделей ранее лишь 16,4% опрошенных предполагали дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона падают вслед за Уолл-Стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял 1,3%, японский Nikkei упал на 2,1%, южнокорейский Kospi сократился на 2,3%, сингапурский STI подешевел на 1,4%, а гонконгский Hang Seng снизился примерно на 1%.

Акции азиатского региона упали до 11-месячного минимума на фоне продолжающегося роста доходности казначейских облигаций США, которая достигла 16-летнего максимума.

Высокие доходности государственных облигаций снижают аппетит инвесторов к рисковым активам, в частности к акциям, замечает Reuters.

Акции Intel выросли после объявления о планах провести IPO еще одной дочерней компании

В ходе вчерашних расширенных торгов стоимость акций американского производителя микрочипов выросла более чем на 2%.

Инвесторы с оптимизмом встретили планы руководства Intel провести в ближайшие годы публичное размещение акций (IPO) своего подразделения, которое занимается производством программируемых микросхем.

Ранее Intel объявила о продаже своего подразделения по производству микросхем памяти компании SK hynix, а также провела IPO дочерней компании Mobileye, которая занимается производством чипов для беспилотных автомобилей.

Последние действия компании направлены на оптимизацию бизнеса Intel, отмечают эксперты.

Citi: в следующем году нефть упадет до $74 за баррель

По мнению аналитиков из американского банка, нефтяные цены останутся на высоком уровне лишь в краткосрочной перспективе на фоне быстрого роста объемов предложения, несмотря на добровольное сокращение нефтедобычи Саудовской Аравией и Россией.

Эксперты отметили рост добычи нефти в странах, не входящих в ОПЕК+, таких, как США, Бразилия, Канада и Гайана.

Кроме этого, высокие процентные ставки делают хранение и транспортировку нефти более дорогими, а укрепление доллара США означает, что нефть становится дороже для большинства покупателей. Все это в конечном итоге может нанести ущерб спросу.

На этом фоне в Citi прогнозируют, что Brent будет стоить в среднем $82 за баррель в четвертом квартале 2023 года и $74 за баррель в 2024 году.

Между тем сегодня пройдет встреча представителей стран ОПЕК+. Делегаты обсудят ситуацию на глобальном нефтяном рынке. Ожидается, что мониторинговый комитет не будет рекомендовать какие-либо изменения в текущей политике.

Рентабельность нефтеперерабатывающих компаний США упала до самого низкого уровня с января прошлого года

По данным Bloomberg, рентабельность нефтепереработки в США упала почти до $20 за баррель, что является самым низким уровнем с начала прошлого года.

На этом фоне по итогам вчерашних торгов акции американских нефтеперерабатывающих компаний заметно подешевели. Среди лидеров падения: PBF Energy (-5,6%), HF Sinclair Corporation (-3,7%), Valero Energy Corporation (-3,4%), Phillips 66 (-2,9%) и Marathon Petroleum Corporation (-1,8%).

Источник: Минфин
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