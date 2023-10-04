Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре, выросла до $151,2 млрд — KSE

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 октября 2023, 10:43 Читати українською

Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре, выросла до $151,2 млрд — KSE

По состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, выросла до $151,2 млрд (по стоимости замещения). Об этом говорится в исследовании KSE Institute «россия заплатит».

По состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, выросла до $151,2 млрд (по стоимости замещения).

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Рост общей суммы ущерба

По сравнению с июнем 2023 года сумма прямого убытка выросла еще более чем на $700 млн — со $150,5 млрд до $151,2 млрд.

Где наибольший ущерб

На начало осени 2023 года в общем объеме прямого ущерба наибольшей долей остаются потери жилищного фонда — $55,9 млрд. В целом разрушены или повреждены в результате боевых действий 167,2 тыс. объектов жилищного фонда, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

Среди регионов, наиболее пострадавших от разрушения жилищного фонда, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Запорожская области.

На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потери предприятий — $36,6 млрд и $11,4 млрд соответственно. С начала боевых действий в Украине были повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 344 моста и мостовых перехода, более 25 тысяч километров автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог.

Потери промышленности и предприятий насчитывают по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний, поврежденных или разрушенных в результате войны.

Сфера образования, по оценкам экспертов проекта KSE Institute, «россия заплатит», является одной из наиболее пострадавших. К началу сентября 2023 года этой сфере нанесен вследствие войны ущерб на $10.1 млрд. По сравнению с июнем 2023 года эта сумма выросла более чем на $400 млн.

Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов уже превышает 3,5 тысячи, среди них более 1.7 тысяч учреждений среднего образования, более тысячи дошкольного, 586 высшего образования.

Наибольшее количество разрушенных и поврежденных учебных заведений, по информации областных военных администраций в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Киевской областях.

Также продолжают расти убытки и в сфере здравоохранения, которые по состоянию на 1 сентября 2023 года оцениваются в $2,9 млрд. Всего в результате войны разрушены или повреждены 1223 медучреждения, из них — 384 больницы и 352 амбулатории.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
preyvanamor
preyvanamor
4 октября 2023, 11:36
#
МосКАЛі знищили 150 ТИСЯЧ!!! українських приватних будинків, але ООН все ще не бачить ніякого геноциду…
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает stavkanazoloto и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами