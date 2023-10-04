Общая сумма прямого ущерба, нанесенного инфраструктуре, выросла до $151,2 млрд — KSE

По состоянию на 1 сентября 2023 года общая сумма прямого задокументированного ущерба, нанесенная инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, выросла до $151,2 млрд (по стоимости замещения). Об этом говорится в исследовании KSE Institute «россия заплатит».

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Рост общей суммы ущерба

По сравнению с июнем 2023 года сумма прямого убытка выросла еще более чем на $700 млн — со $150,5 млрд до $151,2 млрд.

Где наибольший ущерб

На начало осени 2023 года в общем объеме прямого ущерба наибольшей долей остаются потери жилищного фонда — $55,9 млрд. В целом разрушены или повреждены в результате боевых действий 167,2 тыс. объектов жилищного фонда, из них 147,8 тыс. — частные дома; 19,1 тыс. — многоквартирные, еще 0,35 тыс. — общежития.

Среди регионов, наиболее пострадавших от разрушения жилищного фонда, — Донецкая, Киевская, Луганская, Харьковская, Николаевская, Черниговская, Херсонская и Запорожская области.

На втором и третьем месте по сумме ущерба остаются сферы инфраструктуры и промышленности и потери предприятий — $36,6 млрд и $11,4 млрд соответственно. С начала боевых действий в Украине были повреждены 18 аэропортов и гражданских аэродромов, по меньшей мере 344 моста и мостовых перехода, более 25 тысяч километров автомобильных путей государственного и местного значения и коммунальных дорог.

Потери промышленности и предприятий насчитывают по меньшей мере 426 крупных и средних частных предприятий и госкомпаний, поврежденных или разрушенных в результате войны.

Сфера образования, по оценкам экспертов проекта KSE Institute, «россия заплатит», является одной из наиболее пострадавших. К началу сентября 2023 года этой сфере нанесен вследствие войны ущерб на $10.1 млрд. По сравнению с июнем 2023 года эта сумма выросла более чем на $400 млн.

Общее количество поврежденных и разрушенных образовательных объектов уже превышает 3,5 тысячи, среди них более 1.7 тысяч учреждений среднего образования, более тысячи дошкольного, 586 высшего образования.

Наибольшее количество разрушенных и поврежденных учебных заведений, по информации областных военных администраций в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Киевской областях.

Также продолжают расти убытки и в сфере здравоохранения, которые по состоянию на 1 сентября 2023 года оцениваются в $2,9 млрд. Всего в результате войны разрушены или повреждены 1223 медучреждения, из них — 384 больницы и 352 амбулатории.