За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 450 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 279890 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 3 октября: 450 российских оккупантов, 41 БПЛА и 13 танков
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 279890 (+450) человек,
- танков — 4745 (+13) ед,
- боевых бронированных машин — 9026 (+18) ед,
- артиллерийских систем — 6612 (+47) ед,
- РСЗО — 802 (+1) ед,
- средства ПВО — 540 (+0) ед,
- самолетов — 315 (+0) ед,
- вертолетов — 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 5121 (+41),
- крылатые ракеты — 1530 (+1),
- корабли /катера — 20 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 8962 (+30) ед,
- специальная техника — 946 (+3).
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии - 1