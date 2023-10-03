Курс валют на вечер 3 октября: на межбанке доллар в продаже подешевел на 28 копеек, евро — на 27 копеек

К закрытию межбанка курс доллара в покупке вырос на 5 копеек, а в продаже снизился на 28 копеек. Евро в покупке подорожал на 7 копеек, а в продаже подешевел на 27 копеек.

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Валюта Открытие 3 октября Закрытие 3 октября Изменения доллар 36,56/36,93 36,61/36,65 5 /28 евро 38,30/38,68 38,37/38,41 7 /27

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 37,60−38,30 грн. Евро покупают за 40,05 грн, а продают за 40,80 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 38,20−38,40, евро — 40,50−40,79 грн.

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