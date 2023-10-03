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3 октября 2023, 18:43 Читати українською

Украина признала три крупнейших китайских нефтегазовых компании спонсорами войны

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании. Об этом сообщила пресс-служба агентства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло в перечень международных спонсоров войны три крупнейших китайских нефтегазовых компании.
Фото: visitukraine.today

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НАПК утверждает, что China National Offshore Oil Corporation (Cnooc Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC) продолжают реализовывать совместные проекты с россией и через уплату налогов финансировать стратегическую отрасль россии.

China National Petroleum Corporation — крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа. Прибыль корпорации в 2022 году выросла более чем вдвое, увеличившись до $21 млрд на фоне глобального сокращения поставок нефти, частично из-за войны в Украине.

China National Petroleum Corporation имеет значительную интеграцию с крупнейшими компаниями россии в сфере нефтегазовой отрасли, а также правительством государства-террориста.

Sinopec Group — вторая по величине государственная компания Китая, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.

Еще в конце марта 2022 года представитель Sinopec заявил, что китайская государственная энергетическая компания будет продолжать покупать сырую нефть и газ у россии, даже если мера усилит санкции в ответ на вторжение россии в Украину.

Cnooc Group — третья по величине национальная нефтяная компания Китая после CNPC и Sinopec. Она является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.

Дочерняя компания Cnooc Limited, как и другая китайская компания CNPC, владеют по 10% акций в проекте «Арктик СПГ-2», расположенном на полуострове Гидан в Арктическом регионе россии. Капитальные вложения для запуска «Арктик СПГ-2» в полную мощность оценивают в $21,3 млрд.

С начала полномасштабного вторжения компания продолжала активно наращивать сотрудничество с россией.

Источник: Минфин
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