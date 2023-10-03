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3 октября 2023, 18:22 Читати українською

Цены на газ в Европе впервые с начала августа упали ниже $300 за тысячу кубометров

Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже отметки в $300 за тысячу кубометров впервые с начала августа. Об этом сообщает Бизнес.Цензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спотовая цена газа в Европе опустилась ниже отметки в $300 за тысячу кубометров впервые с начала августа.
Фото: freepik.com

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Контракт со снабжением «на день вперед» на площадке TTF в Нидерландах во вторник дешевел до $288 за тысячу кубометров, хотя еще на прошлой неделе котировки превышали $490.

Агентство отмечает, что второй год подряд в настоящее время цены имеют схожую траекторию: октябрь как первый месяц нового газового года сопровождают значительно более низкие цены, чем были в сентябре.

Причины

Главное объяснение — относительно теплая погода перед дальнейшим понижением температуры воздуха и началом отопительного сезона на фоне заполненных подземных хранилищ.

По данным Gas Infrastructure Europe, уровень заполненности европейских хранилищ газа достиг 96,99% - это на 8 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты за последние пять лет. За газовые сутки 1 октября (выходной день) резервы удалось увеличить на 0,21 процентного пункта.

Заявка на транспортировку российского газа через Украину на вторник составляет 42,4 млн. кубометров, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины». Номинация в понедельник составляла 41,2 млн куб. м.

Источник: Минфин
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