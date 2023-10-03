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3 октября 2023, 19:28 Читати українською

Среднегодовой прирост доходов в МСБ составил 8% за 2021-2022 годы — исследование Payoneer

Малые и средние бизнесы (МСБ) из разных уголков мира видят в выходе на международный рынок ключ к достижению собственных целей. Так, 72% опрошенных предпринимателей считают трансграничную экспансию средством увеличения клиентской базы и доходов. Впрочем, как свидетельствуют данные, в 2022 году МПБ получили от экспорта всего 61% доходов. Об этом говорится в исследовании Payoneer.

Малые и средние бизнесы (МСБ) из разных уголков мира видят в выходе на международный рынок ключ к достижению собственных целей.
Фото:depositphotos

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Результаты исследования

В то же время, в прошлом году опрошенным украинским МСБ экспорт принес 77% доходов. Стоит отметить, что к полномасштабной войне, в 2021 году, благодаря экспорту в соотношении они заработали даже меньше — 71% от общего дохода.

На сегодняшний день пропорция между местными и зарубежными клиентами в опрошенных МСБ из 15 стран еще не свидетельствует об их активной трансграничной экспансии.

В этом году она в среднем составляет 58,5% местных заказчиков против 41,5% зарубежных. В портфолио их украинских коллег сейчас 75% иностранных клиентов.

Если говорить о регионах, представляющих наибольший интерес у малых и средних бизнесов, планирующих выходить на международный рынок, то самым популярным в настоящее время является Европа и Центральная Азия. 35% опрошенных МСБ отметили, что в следующие пять лет будут вкладывать больше всего ресурсов в экспансию именно в эту часть мира. На втором месте Северная Америка — искать успех там планирует пятая часть респондентов (20%).

Одновременно с расширением клиентской базы МСБ по всему миру стремятся увеличивать сети подрядчиков, чтобы повысить свою гибкость и устойчивость. Если два года назад они работали в среднем с 17 подрядчиками, то сегодня их количество выросло до 22.

Имеют также планы предприниматели и увеличение пропорции иностранных поставщиков в своем портфолио — это позволяет в частности смягчить риски, связанные с логистическими сбоями. В настоящее время среднее соотношение местных и зарубежных подрядчиков составляет 61% на 39%.

У украинских малых и средних бизнесов ситуация иная: хотя они сотрудничают с меньшим количеством поставщиков (13 в 2020 году и 20 в 2022 году), пропорция между их отечественными и иностранными партнерами лучше с точки зрения устойчивости бизнеса — 50% на 50%.

«Малый и средний бизнес является двигателем роста и инноваций во всем мире, и Украина не исключение. Более того, сейчас их роль в развитии нашей страны трудно переоценить. Им удается не только поддерживать экономику, обеспечивать работой миллионы людей в кризисное время войны и помогать армии, но и постоянно развиваться и расти. Наш опрос показал: за прошедшие два года, 2021 и 2022, среднегодовой прирост доходов украинских МСБ составил 8%. В то же время, средний показатель в мире вдвое меньше», — прокомментировала Любовь Данилина, генеральный директор Payoneer в Украине.

Источник: Минфин
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