Котировки TSMC ослабли на фоне проседания микрочиповой отрасли

Ценные бумаги компании TSMC, занимающейся производством полупроводников и являющейся самым крупным в мире контрактным изготовителем микрочипов, сильно подешевели со средних июньских дней. Просадка котировок этой компании оказалась более значительной, чем любой другой азиатской фирмы.

После сокращения цены бумаг TSMC на 10% ее стоимость на рынке упала на $72 миллиарда. Одной их причин просадки стали проблемы в макроэкономике и падение спроса на бытовые электроприборы.

Рыночные игроки повышают цены на «медвежьи» контракты. Это связано с усилением волатильности, наблюдающимся на протяжение нескольких минувших месяцев. В связи с этим можно ожидать дальнейшего снижения котировок TSMC. Их падение началось после подъема, длившегося с октября 2022-го по июнь 2023-го и составившего 60%. Последний рост был вызван ажиотажем вокруг технологий искусственного интеллекта.

Сейчас трейдеры действуют осторожнее при оценке влияния подобных факторов на прибыльность TSMC (в особенности без развития бизнеса, связанного с ПК и мобильными телефонами). Заказы на процессоры ИИ, имеющие высокую производительность, также просели быстрее, чем предполагали аналитики.

Период падения для акций TSMC еще не завершился

Как считает аналитик Cauvo Capital Евгений Злотин, акции тайваньской компании в следующем году будут восстанавливаться неспешно, так как большая часть конечных рынков все еще сильно ослаблена. Ранее он отмечали что из-за пессимистичных прогнозов относительно ситуации в макроэкономике ожидает сохранения низкого объема заказов в первой половине 2024-го.

Еще специалист тревожится относительно капитальных затрат. В начале лета TSMC предостерегала, что их объемы могут просесть до нижнего предела ожидаемого годового диапазона, составляющего $32−36 миллиардов. Уменьшение капитальных затрат нередко воспринимают как позитивное средство контроля над расходами. И все же эксперт не исключает, что последнее уменьшение говорит о долговременном пессимизме в вопросе спроса на процессоры, а также о беспокойстве относительно его медленного восстановления.

Ранее специалисты из Goldman Sachs уменьшили оценочный объем капзатрат TSMC в 2024-м на более чем 20%, до $25 миллиардов, что является отражением тревог экспертного сообщества. Продолжение распродажи ценных бумаг компании и пессимизм в ожиданиях относительно будущего развития сектора микрочипов дают весомые поводы ожидать дальнейшей просадки котировок, резюмирует Евгений Злотин.