Национальный банк временно остановил лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг кредитному союзу «Винничанка» (ЕГРПОУ 37513847). Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
Нацбанк временно остановил лицензии в кредитном союзе
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Что известно
В частности, остановлены лицензии на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.
Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 октября 2023 года.
Решение о применении меры воздействия вступает в силу 3 октября 2023 года.
Источник: Минфин
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