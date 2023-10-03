Нацбанк временно остановил лицензии в кредитном союзе

Национальный банк временно остановил лицензии на осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг кредитному союзу «Винничанка» (ЕГРПОУ 37513847). Об этом сообщила пресс-служба НБУ .

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

В частности, остановлены лицензии на привлечение финансовых активов с обязательством по последующему их возврату и на предоставление средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита.

Такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 2 октября 2023 года.

Решение о применении меры воздействия вступает в силу 3 октября 2023 года.