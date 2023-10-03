С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 400 миллиардов гривен

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

3 октября 2023, 16:37 Читати українською

С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 400 миллиардов гривен

По данным Депозитария НБУ, в течение девяти месяцев 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 400 млрд грн в эквиваленте: 277 810,8 млн грн, $2 525,7 млн и 709,3 млн евро. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

По данным Депозитария НБУ, в течение девяти месяцев 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 400 млрд грн в эквиваленте: 277 810,8 млн грн, $2 525,7 млн и 709,3 млн евро.
Фото: НБУ

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 179 006,6 млн грн, $2 466,9 млн и 588,0 млн евро.

В течение января — сентября 2023 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 105 698,2 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в сентябре — на 7 756,8 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам девяти месяцев 2023 года составляет 129% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В сентябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых, в долларах США — 4,80% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка. Всего с начала полномасштабной войны до 30 сентября 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 430 201,4 млн грн, $4 454,8 млн и 1 686,7 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 392 344,3 млн грн, $5 260,2 млн и 1 250,6 млн евро.

Военные ОВГЗ

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 октября 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах. Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 октября он составлял:

  • 22 374,9 млн грн или 26,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 сентября — 27 403,4 млн грн или 33,3%);
  • $880,4 млн или 60,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 сентября — $984,2 млн или 66,2%);
  • 97,4 млн. евро или 16,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 сентября — 95,9 млн евро или 16,3%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября составляет 58,3 млрд. грн. в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 октября составил 14 286,2 млн грн, $23,1 млн и 0,1 млн евро, увеличившись с начала года более чем в 5 раз.

Министерство финансов в сентябре провело погашение военных ОВГЗ на сумму 8 822,9 млн грн и $388,9 млн.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами