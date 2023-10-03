С начала года правительство привлекло от продажи ОВГЗ на аукционах почти 400 миллиардов гривен

По данным Депозитария НБУ, в течение девяти месяцев 2023 правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах почти 400 млрд грн в эквиваленте: 277 810,8 млн грн, $2 525,7 млн и 709,3 млн евро . Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 179 006,6 млн грн, $2 466,9 млн и 588,0 млн евро.

В течение января — сентября 2023 заимствования Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 105 698,2 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в том числе в сентябре — на 7 756,8 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ по итогам девяти месяцев 2023 года составляет 129% по номиналу во всех валютах по текущему официальному курсу.

В сентябре максимальная доходность ОВГЗ, размещаемых на аукционах, составила в гривне 19,20% годовых, в долларах США — 4,80% годовых, в евро — 3,25% годовых.

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка. Всего с начала полномасштабной войны до 30 сентября 2023 года (включительно) правительством на первичных аукционах было привлечено 430 201,4 млн грн, $4 454,8 млн и 1 686,7 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 392 344,3 млн грн, $5 260,2 млн и 1 250,6 млн евро.

Военные ОВГЗ

Ниже приведена подробная статистика Депозитария НБУ по состоянию на 1 октября 2023 года исключительно в отношении военных ОВГЗ, которые размещались на аукционах. Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 октября он составлял:

22 374,9 млн грн или 26,5% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 сентября — 27 403,4 млн грн или 33,3%);

$880,4 млн или 60,8% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 сентября — $984,2 млн или 66,2%);

97,4 млн. евро или 16,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 сентября — 95,9 млн евро или 16,3%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 октября составляет 58,3 млрд. грн. в эквиваленте по сравнению с 34,5 млрд грн в эквиваленте на 1 января 2023 года.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов на 1 октября составил 14 286,2 млн грн, $23,1 млн и 0,1 млн евро, увеличившись с начала года более чем в 5 раз.

Министерство финансов в сентябре провело погашение военных ОВГЗ на сумму 8 822,9 млн грн и $388,9 млн.