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3 октября 2023, 14:46 Читати українською

Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала года — исследование

Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года — 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова. Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.

Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года — 111,1 тысяч МВт·ч.
Фото: depositphotos

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Откуда экспортировали

По результатам месяца 60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч), 40% — в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).

«Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, лишь 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) — уменьшился почти вчетверо», — отметили в Dixi Group.

В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:

  • 77% (18,4 тыс. МВт·ч) — поступило из Словакии;
  • 23% (5,4 тыс. МВт·ч) — из Молдовы.

Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Ranet
Ranet
3 октября 2023, 16:05
#
Уважаемый Минфин!
Нельзя «експортувати звідки»
Можно «кудись»
Звідки — це імпорт!
У вас отсебятина, в первоисточнике этого нет.
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