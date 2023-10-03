Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала года — исследование

Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года — 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова. Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.

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Откуда экспортировали

По результатам месяца 60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч), 40% — в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).

«Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, лишь 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) — уменьшился почти вчетверо», — отметили в Dixi Group.

В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:

77% (18,4 тыс. МВт·ч) — поступило из Словакии;

23% (5,4 тыс. МВт·ч) — из Молдовы.

Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).