Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала 2023 года — 111,1 тысяч МВт·ч. Украинскую электроэнергию получали Словакия и Молдова. Об этом сообщает центр аналитических исследований Dixi Group.
Украина в сентябре экспортировала рекордный объем электроэнергии с начала года — исследование
Откуда экспортировали
По результатам месяца 60% электроэнергии поступило в Словакию (66,7 тыс. МВт·ч), 40% — в Молдову (44,4 тыс. МВт·ч).
«Если сравнивать с августом, когда соответствующих поставок было крайне мало, лишь 0,2 тыс. МВт·ч, экспорт вырос в 544 раза! Однако по сравнению с сентябрем прошлого года (419,8 тыс. МВт·ч) — уменьшился почти вчетверо», — отметили в Dixi Group.
В то же время импорт электроэнергии в прошлом месяце достиг 23,8 тыс МВтч:
- 77% (18,4 тыс. МВт·ч) — поступило из Словакии;
- 23% (5,4 тыс. МВт·ч) — из Молдовы.
Аварийную помощь Украина не привлекала, но применяла ограничения производителей из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Нельзя «експортувати звідки»
Можно «кудись»
Звідки — це імпорт!
У вас отсебятина, в первоисточнике этого нет.