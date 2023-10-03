В сентябре в общий фонд госбюджета поступило более 144 миллиардов

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за сентябрь 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 144,1 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

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Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, основные поступления были получены за счет:

34,5 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

19,4 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (собранно 30,1 млрд, возмещено — 10,7 млрд грн);

15,2 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

10,9 млрд грн — акцизного налога;

6,7 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

4,2 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

2,8 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение месячной росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+1,4 млрд грн), Государственной таможенной службой — 92,4% (-3,1 млрд грн).

Международная помощь

Другим важным источником доходов государственного бюджета в сентябре этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов): ее объем по итогам месяца составил 45,7 млрд грн. Средства поступили от США.

Данные за январь-сентябрь 2023 года

По оперативным данным Государственной казначейской службы, за январь-сентябрь 2023 в общий фонд государственного бюджета поступило 1 274,9 млрд грн.

Среди платежей, взимание которых контролируют налоговые и таможенные органы, получены следующие основные поступления:

261,0 млрд грн — налог на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров;

146,4 млрд грн — налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, из которых собрано 248,0 млрд, возмещено — 101,6 млрд грн;

125,1 млрд грн — налог на доходы физических лиц и военного сбора;

106,1 млрд грн — налога на прибыль предприятий;

79,9 млрд грн — акцизного налога;

46,1 млрд грн — рентной платы за пользование недрами;

22,4 млрд грн — ввозной и вывозной пошлины.

При этом исполнение росписи доходов Государственной налоговой службой составило 102,4% (+12,6 млрд грн), Государственной таможенной службой — 97,1% (-8,4 млрд грн).

Следующим важным источником доходов государственного бюджета в январе-сентябре этого года стали средства, полученные Украиной в виде международной помощи (грантов) — 362,9 млрд. грн.

Крупнейшим донором грантовой поддержки в январе-сентябре 2023 года являются США (356,5 млрд. грн.). Также на безвозвратной основе Украина получила финансирование от Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии общим объемом до 6,4 млрд. грн. Денежные средства были направлены в госбюджет Украины через Целевой фонд Всемирного банка в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в январе-сентябре 2023 года составили 343,3 млрд грн, из которых 41,4 млрд грн поступило в сентябре.

В целом, по итогам января-сентября 2023 года, в общий и специальный фонды государственного бюджета поступило 2 013,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

По оперативным данным ГКСУ за январь-сентябрь 2023 кассовые расходы государственного бюджета составили 2 821,8 млрд грн, в том числе общего фонда — 2 117,9 млрд грн, или 93% от росписи отчетного периода.

За девять месяцев 2023 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 801,6 млрд грн, в том числе общий фонд — в сумме 835,4 млрд грн против запланированного росписью общего фонда на январь-сентябрь 2023 дефицита в сумме 1 384, 7 млрд грн.

Фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь — сентябрь 2023 составили 1 219,4 млрд грн, или 89,0% от запланированных на этот период.

От размещения ОВГЗ на финансирование государственного бюджета привлечено 388,2 млрд. грн., в том числе в иностранной валюте 120,6 млрд. грн. (2 525,7 млн. долл. США и 709,3 млн. евро).

При этом за счет выпуска военных ОВГЗ привлечено 183,2 млрд грн.

Из внешних источников поступило 831,2 млрд грн (или $22,7 млрд), в том числе:

536,0 млрд грн (13,5 млрд евро) средств ЕС макрофинансовой помощи в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании между Украиной и ЕС (Инструмент предоставления поддержки Украине на 2023 год (макрофинансовая помощь +, МФД-IX);

131,4 млрд грн (2,7 млрд СДР) средств МВФ в рамках четырехлетней программы расширенного финансирования EFF;

64,2 млрд грн (2,4 млрд канадских долларов) ссуды Правительства Канады;

54,9 млрд грн ($1,5 млрд) ссуды МБРР на поддержку политики развития и восстановления;

18,3 млрд грн ($500 млн) ссуды МБРР в рамках Четвертого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»;

3,7 млрд грн ($100,0 млн) ссуды МБРР в рамках Пятого дополнительного финансирования проекта «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине»;

16,1 млрд грн (404,3 млн евро) ссуды МАР в рамках проекта «Поддержка госрасходов для обеспечения устойчивого госуправления в Украине»;

4,8 млрд грн ($132,0 млн) займа МБРР в рамках проекта «Ускорение инвестиций в сельское хозяйство Украины»;

1,7 млрд грн (42,3 млн евро) ссуды МБРР в рамках проекта «Укрепление системы здравоохранения и сохранения жизни»;

0,2 млрд грн ($6,0 млн) ссуды МБРР в рамках проекта «Дополнительное финансирование Проекта Улучшения здравоохранения на службе у людей».

При этом платежи по погашению государственного долга за январь — сентябрь 2023 года составили 350,3 млрд грн (95,9% плана), платежи по обслуживанию — 172,2 млрд грн (94,1% плана).

Привлеченные средства от размещений ОВГЗ за январь — сентябрь 2023 позволили полностью покрыть потребность в средствах, необходимых для осуществления платежей по погашению ОВГЗ.